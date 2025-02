Perché Angelina Mango non sarà a Sanremo 2025, la risposta di Carlo Conti sulla “regola” del Festival

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Angelina Mango non sarà al Festival di Sanremo 2025. È questo quanto emerso nella prima conferenza stampa della 75esima edizione della kermesse, che si è tenuta nella mattina di lunedì 10 febbraio. Stando alle parole del direttore artistico Carlo Conti e del co-conduttore Gerry Scotti, la vincitrice della scorsa edizione con il brano La Noia non si esibirà al Teatro Ariston e non sarà quindi ospite: "Ancora non l'ho chiamata

Angelina Mango ospite a Sanremo? La risposta di Conti e Scotti

Sembra tradizione, in ogni edizione del Festival, la presenza e l'esibizione del vincitore dell'anno precedente. Nel 2024 a salire sul gradino più alto del podio era stata Angelina Mango con La Noia, la prima donna dieci anni dopo Arisa. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Conti ha però fatto chiarezza sula presenza della cantante, che di recente ha annunciato di volersi prendere un momento di riflessione: "Ancora non l'ho chiamata perché ho letto che ha avuto un momento di riflessione personale. Vedremo che cosa fare nei prossimi giorni". Il direttore artistico tuttavia non esclude la sua partecipazione, ma precisa che non c'è nessun tipo di regola scritta: "Potrebbe anche essere una sorpresa dei prossimi giorni ma non c'è una regola sul vincitore dello scorso anno". A fare eco anche Gerry Scotti: "Penso che chi vuole prendersi un momento di riflessione di certo poi non viene a Sanremo".

Cosa aveva scritto Angelina Mango sui social

Con un lungo post su Instagram risalente allo scorso 28 gennaio, accompagnato da alcune foto e una lettera scritta a mano, la cantante aveva spiegato di aver diminuito la sua presenza sui social, soprattutto dopo il tour e i continui impegni degli ultimi mesi, intenzionata a rallentare i ritmi e concentrarsi più su se stessa. "Sto scoprendo un sacco di cose che sono belle e appartengono alla realtà", ha scritto.