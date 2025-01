video suggerito

"Così esisto davvero, sono viva", Angelina Mango racconta com'è stare meno sui social Angelina Mango ha postato su Instagram una serie di foto e video, compresa una lettera in cui spiega com'è stare meno sui social.

A cura di Redazione Music

Angelina Mango e la lettera postata su IG

Angelina Mango ha postato un carosello di foto e tra queste c'era anche una nota scritta a mano, un po' come quella con cui annunciava lo stop del tour per cercare di mettere al primo posto la sua salute. La cantante, infatti, ha diminuito di molto la sua presenza social, soprattutto dopo il tour e, come spiega in questa breve lettera le è servito per rallentare e fare ancora più attenzione a quello che succede fuori dai social, nella realtà meno mediata possibile da uno schermo. E per farlo usa l'esempio delle foto da postare, che sono un decimo rispetto a quelle che si scattano durante la giornata. Una sorta di lavoro di economia iconografica e di presenza che l'accompagna in questo cammino di ripresa.

La lettera di Angelina Mango

"A volte la gente neanche si fa la doccia se non deve uscire o postare qualcosa sui social – scrive la vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo -. In questo periodo in cui ‘esisto' un po' di meno pubblicamente, mi sono accorta che ESISTO davvero, anche nella realtà. Sono viva, ed è una bella scoperta. Mi preparo, mi vesto, mi trucco ogni mattina anche se non farò foto o video a confermare la mia presenza nel mondo. Sto scoprendo un sacco di cose che si possono fare e che appartengono alla realtà. Su 10 foto fatte se ne pubblica una, ma a volte la realtà è proprio nelle altre 9″.

Il 2024 di Angelina Mango: Sanremo, Eurovision, album e lo stop

È stato un anno da montagne russe per la cantautrice lucana che ha cominciato il 2024 vincendo il Festival di Sanremo con La noia, poi la partecipazione all'Eurovision dove si è candidata settima e subito dopo l'uscita dell'album "poké melodrama", poi Eurovision, la promo per l'album, e infine il tour nei club partito in autunno. Un anno bello e stressante che ha portato Mango a fermarsi all'improvviso e sparire per un po'. "Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare" aveva scritto annunciando lo stop.

Perché ha fermato il tour

Poi aveva spiegato che "è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, anche quella di tutti voi". A Natale un ritorno in ospedale a causa di un incidente domestico, come aveva testimoniato lei stessa sui suoi social: "Mi sono ustionata con l'acqua bollente, me la sono rovesciata addosso. Sono appena stata in pronto soccorso" aveva scritto.