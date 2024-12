Angelina Mango in pronto soccorso prima di Natale: cosa è successo alla cantante e come sta ora Con una storia pubblicata su Instagram, Angelina Mango ha raccontato di essere appena stata in ospedale, proprio poco prima delle festività natalizie: “Mi sono ustionata con l’acqua bollente, sono appena stata in pronto soccorso”. Ecco cosa le è successo e come sta ora. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Per Angelina Mango le festività non sono iniziate nel migliore dei modi. La cantante ha raccontato sui social di aver avuto un incidente domestico che l'ha costretta a recarsi in ospedale poco prima di Natale. Nonostante l'accaduto, la cantante e vincitrice del Festival di Sanremo 2024 ha raccontato anche una piccola novità ai fan. Ecco cosa è successo e di cosa si tratta.

Angelina Mango racconta le due novità

In una storia pubblicata su Instagram, in cui si è mostrata con un filtro che le modifica i lineamenti del viso, Angelina Mango ha raccontato di essere appena stata in ospedale in seguito a un incidente domestico. "Le novità sono due", ha esordito la cantante. Poi ha continuato spiegando cosa le è accaduto: "Mi sono ustionata con l'acqua bollente, me la sono rovesciata addosso. Sono appena stata in pronto soccorso". Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave e la cantante è tornata già a casa. Poco dopo la seconda novità, questa volta positiva: la cantante ha preso un cagnolino e lo ha mostrato per la prima volta ai followers che la seguono numerosi sui social. Dai primi frame, sembrerebbe un barboncino.

Angelina Mango e la decisione di prendersi una pausa

Lo scorso ottobre Angelina Mango aveva annunciato lo stop al tour spiegando di aver bisogno di dedicarsi a sé stessa: "Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto". Il messaggio era arrivato dopo aver rimandato due date a causa di alcuni problemi alla voce, di cui aveva parlato in una storia pubblicata su Instagram: "Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere. Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team". Dopo due settimane di silenzio, poi, era tornata sui social pubblicando una serie di foto e una frase: "Mi sono messa nei miei panni".