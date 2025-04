“Perché non muore”, LDA insultato mentre era in un albergo: cosa è successo al cantante di Shalla

video suggerito

A cura di Redazione Music

LDA (ph Mario Miccione)

Durante una puntata di Espresso Podcast LDA ha raccontato una storia strana che gli è capitato mentre era in un albergo. Il cantante, che pochi giorni fa ha pubblicato il suo nuovo singolo Shalla, infatti, ha parlato di quando si è sentito insultare dalla dipendente dell'albergo in cui soggiornava. D'Alessio, infatti, ha spiegato di aver chiesto la colazione in camera, usufruendo del room service: "Chiedo ‘È possibile quattro cornetti, una spremuta, d’arancia e un cappuccino?'. E rispondono ‘Va benissimo, va benissimo signor D’Alessio, arriva tutto subito'. Sembrava tutto a posto, dopo 10 secondi, però, mi arriva una chiamata e io sento ‘quel brutto figlio di putt*na'. Ho detto ‘Vuoi vedere che stanno parlando di me?'. Resto al telefono e sento: ‘Quel figlio di tro*a, LDA si crede artista, ordina in camera. Ma perché non muore di colesterolo, questo figlio di tr…?”. Vi giuro che è tutto verissimo, dice il cantante incredulo.

A quel punto LDA è rimasto ad ascoltare la chiamata: "Resto al telefono un quarto d'ora e sono solo insulti contro. Mi rompo i cogli*ni, attacco, chiamo la reception. Dico, ‘ragazzi, è successo questo, questo e questo'. La reception dice ‘non ci crediamo, ti faccio parlare con il direttore e il capo reparto ristorazione'. Gli racconto tutto, loro si segnano tutto su un foglio e dicono ‘dobbiamo verificare'. Tornano ed era tutto vero. La chiamata mi è arrivata da un collega di questa donna qua quella che mi ha insultato al telefono". A questo punto si svela come sia arrivata la telefonata al cantante.

LDA, infatti, spiega: "Vengo a scoprire a scoprire che quello che mi ha chiamato è un ragazzo che è fan di mio padre e anche mio. Mi ha chiamato con la speranza che io rimanessi al telefono, io spero che non l’abbiano licenziata perché per stare così tanto arrabbiata con un ragazzo che non ti ha fatto niente… quindi farle perdere il posto… sai, pensare ‘Farei perdere il posto di lavoro a una possibile mamma'". Su Instagram, intanto, il cantante ha scritto "Appena mi riprendo chiariamo un po' di cose perché non voglio essere frainteso", chissà che non faccia riferimento a questa storia.

Il cantante è tornato dopo un periodo di stop con la canzone Shalla, un brano in cui svolta verso l'R&B: "Dopo una pausa dai riflettori sono tornato con un progetto R&B, un cambiamento che riguarda sia me come persona che la mia musica. Ho scelto sonorità moderne per una canzone che vuole rilanciare un movimento che ha fatto la storia della musica mondiale. "SHALLA" è un inno alla rinascita, alla ricerca di me stesso, con questo brano ho esplorato una nuova vena artistica".