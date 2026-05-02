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Muore soffocato da un boccone mentre pranza con familiari e amici: tragedia al ristorante a Firenze

La tragedia davanti a familiari e amici in un locale nelle campagne di Montelupo fiorentino, nella città metropolitana di Firenze, dove l’uomo stava pranzando.
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A cura di Antonio Palma
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Una giornata di festa con la classica gita fuori porta si è trasformata in tragedia in Toscana dove un uomo di 85 anni è morto soffocato da un boccone di cibo mentre pranzava in un ristorante in compagnia di amici e parenti. La tragedia si è consumata ieri primo maggio, festa dei lavoratori, in un locale nelle campagne di Montelupo Fiorentino, nella città metropolitana di Firenze.

Il dramma in pochi attimi allora di pranzo, intorno alle 14.30, quando l’uomo all’improvviso ha iniziato ad accusare evidenti di difficoltà di respirazione dovuti al boccone di cibo andato di traverso che ha ostruito le vie aeree. La scena davanti ad amici e parenti che erano seduti allo stesso tavolo e che hanno subito lanciato l’allarme. Nonostante la mobilitazione immediata dei presenti e i tentativi di liberargli le vie respiratorie, per l’anziano purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti in breve tempo con un’ambulanza anche i sanitari del 118 allertati da una chiamata di emergenza ma nemmeno questo è servito a salvare l’85enne. All’arrivo dei soccorsi medici l’uomo era ancora in vita ma la situazione era già molto critica. Dopo avergli liberato le vie respiratorie, sono state messe in atto tutte le manovre di rianimazione cardiopolmonare ma purtroppo ogni sforzo si rivelato vano.

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In un ultimo disperato tentativo di salvarlo, i soccorsi lo hanno caricato in ambulanza trasportandolo con codice di massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli ma purtroppo la situazione clinica del paziente era già compromessa e qui i medici ne hanno dovuto constatare il decesso poco dopo l'arrivo. L’uomo è morto senza riprendere conoscenza.

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