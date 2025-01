Angelina Mango serena durante le feste dopo lo stop al tour e il pronto soccorso: “Sono cosparsa d’amore”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Angelina Mango torna a postare sui social dopo la breve visita in pronto soccorso di qualche giorno fa. La cantante vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo, in pausa dopo un anno particolarmente denso di impegni professionali, ha voluto aggiornare i suoi fan, confermando di avere trascorso serenamente le feste di Capodanno. “Sono cosparsa d’amore”, ha scritto serena mostrando le foto scattate negli ultimi giorni. Scatti che la vedono postare in compagnia degli amici di sempre, gli stessi con i quali ha trascorso le feste.

Angelina Mango ha annunciato lo stop al tour

Angelina è in pausa dopo un anno particolarmente denso di impegni professionali. A ottobre, la cantante aveva annunciato uno stop al suo tour, necessario a concentrarsi su se stessa e il suo benessere. “Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare”, aveva scritto in una lettera indirizzata ai suoi fan e pubblicata sul suo profilo Instagram, “E ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me, mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l'affetto che so che riceverò in questi giorni. Vi amo”.

Già risolto il motivo che l’aveva spinta a una visita in pronto soccorso

Angelina, e le ultime foto postate sui social lo dimostrano, appare serena e determinata a prendersi cura di se stessa, come aveva annunciato qualche mese fa. Sembrerebbe essere già risolto, inoltre, il motivo che l’aveva spinta a rivolgersi al pronto soccorso poco prima di Capodanno. Un Capodanno che la cantante ha festeggiato con i suoi affetti più cari, stretti intorno a lei, com’è giusto che accada con coloro che scelgono di restare anche nei momenti di recupero.