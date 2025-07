Infortunio per Gianna Nannini sul palco, ma il tour non si ferma: “Avrà un tutore, dovrà contenere movimenti”

Gianna Nannini ha subito un piccolo incidente durante il live del 21 luglio al Rheingau Musik Festival di Wiesbaden, in Germania, come riporta ANSA. La rocker senese si è procurata la frattura del radio dopo aver urtato il braccio durante l’esibizione. Nonostante l’infortunio, l’artista non interromperà il suo tour: Sei nell’anima – Festival European Leg proseguirà regolarmente. Nannini si esibirà con un tutore e sarà costretta a limitare movimenti e acrobazie sul palco.

Cosa è successo e com'è avvenuto l'infortunio

Gianna Nannini è rinomata per aver sempre gestito i suoi live con grande adrenalina. Il terzo appuntamento sold out in Germania di questo tour ha generato conseguenze inaspettate. Durante lo show, infatti, Nannini ha urtato violentemente il braccio e si è procurata una frattura al radio. Impossibile fermarla nonostante il gesso, la nota rocker ha deciso di proseguire il tour e regalare altre emozioni al suo pubblico. Per sostenere l'arto durante i prossimi concerti ed evitare di peggiorare la situazione, dovrà indossare un tutore e cercare di contenere movimenti e acrobazie, riportano le agenzie stamattina.

Il Sei nell’anima – Festival European Leg non si ferma nonostante l'infortunio

Il Tour in corso è la continuazione di quello che ha già riscosso successo in Italia e all'estero e prevede concerti in importanti festival estivi in Italia e in altre città europee. Dopo le tappe in Germania e Liechtenstein — tra cui Regensburg, Vaduz, Lauchheim, Freiburg, Füssen, St. Wendel, Ebern e Weimar — il tour si sposta in Italia e Svizzera. In calendario ci sono date a Lanciano, Santa Margherita di Pula, Macerata, Apricena, Ostuni, Roccella Jonica, Catania, Palermo, Arbon e Spiez. Il gran finale è previsto a settembre, con due appuntamenti speciali: il 17 alla Reggia di Caserta e il 21 all’Arena di Verona.