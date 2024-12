video suggerito

Come sta Angelina Mango dopo essersi recata al Pronto Soccorso: il Natale in famiglia dopo la disavventura Angelina Mango sta bene. Nei giorni scorsi, la cantante si è recata al Pronto Soccorso dopo essersi ustionata con acqua bollente. Le foto del Natale in famiglia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Poco prima di Natale, Angelina Mango si è vista costretta a recarsi al Pronto Soccorso. La cantante si è ustionata con acqua bollente. La situazione, per fortuna, sembra sia rientrata rapidamente e in queste ore Angelina ha rassicurato le tante persone che la seguono con affetto, pubblicando le foto che ritraggono il Natale trascorso con la sua famiglia.

Come sta Angelina Mango dopo la corsa al Pronto Soccorso

Angelina Mango ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che ritraggono frammenti degli ultimi giorni: una foto in cui è immortalata con un dolcissimo cagnolino tra le braccia, dettagli della tavola imbandita per Natale, poi la foto dell'ingresso del Pronto Soccorso che richiama a quanto accaduto nei giorni scorsi. Ultimo scatto, la foto di Angelina con la madre Laura Valente e il fratello Filippo. Tutti e tre indossano i tipici maglioni natalizi e sorridono felici. È chiaro che il peggio è ormai alle spalle. La didascalia con cui l'artista ha voluto accompagnare questa carrellata di foto è stata: "Alla fine non è così male". Il post è stato accolto da una valanga di commenti. In molti le hanno augurato una pronta guarigione. C'è anche chi è curioso di sapere il nome che l'artista sceglierà per il cucciolo che a quanto pare ha ricevuto in dono la notte di Natale.

Perché Angelina Mango è andata al Pronto Soccorso

Come la stessa Angelina Mango ha fatto sapere nei giorni scorsi, si è vista costretta a recarsi al Pronto Soccorso dopo una disavventura: "Mi sono ustionata con l'acqua bollente rovesciata su di me. Sono appena stata in Pronto Soccorso. Tutto bene". Poi, ha mostrato per la prima volta il cagnolino che è entrato a far parte della sua splendida famiglia. Insomma, nonostante la spiacevole disavventura dell'acqua bollente, sembra non ci siano state conseguenze preoccupanti.