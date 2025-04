video suggerito

“Non sei fidanzata, non è così, pensa a me”, gli audio di Stefano Argentino che perseguita Sara Campanella L’audio della conversazione registrato dalla stessa Sara Campanella mentre il suo assassino Stefano Argentino la seguiva in strada. La 22enne lo respinge più volte chiedendo di essere lasciata in pace e sottolineando di essere fidanzata, ma lui sembra negare la realtà e insiste: “Non è così”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

557 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Sara Campanella ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una ragazza, Sara Campanella, che cerca di ragionare razionalmente evidenziando la mancanza di qualsiasi rapporto tra i due, né sentimentale né di amicizia, e un giovane, Stefano Argentino, che invece sembra rinchiuso in una sua esistenza parallela in cui pretende attenzioni dalla 22enne. È quanto traspare chiaramente dagli audio di una conversazione tra i due registrata nelle settimane precedenti all’assassinio della giovane a Messina per mano del 27enne reo confesso.

"Allora, ora te lo ridico: se mi puoi lasciare in pace, cortesemente. Tu te ne torni a casa tua e io continuo per la mia strada. Non lo so o mi devi seguire sempre", dice Sara Campanella nel dialogo che pensava poter essere risolutivo dopo essersi accorta di essere pedinata dal collega di università. "Perché fai così? Cosa speri di ottenere?", ribatte Argentino alla giovane che replica: “Perché faccio così? Non lo so, dico mi stai seguendo. Io non voglio ottenere nulla, sei tu che vuoi ottenere qualcosa se mi segui".

Da sinistra, Sara Campanella, la 22enne uccisa; Stefano Argentino, il 27enne accusato del femminicidio.

"È impossibile parlare con te", sostiene ancora Argentino durante il colloquio fatto ascoltare in esclusiva dalla trasmissione "Mattino 4". "Non è impossibile. Ma che cosa devi parlare di me, se il parlare per te significare provare, uscire e fare qualcosa? Mi dispiace e ora sono fidanzata" lo avverte poi Sara ma il 27enne non sembra minimamente intenzionato a lasciare perdere e nega la realtà: “Non è vero".

“Ora sono fidanzata. Va bene, metti che non sono fidanzata: non voglio nulla da te", ribadisce allora la giovane ma il 27enne va avanti e chiede “Perché non me l'hai detto subito?". "Ma quando te lo dovevo dire che non abbiamo mai parlato?", replica la ragazza, continuando a chiedere di essere lasciata in pace dal giovane che la segue mentre lei sta tornando a casa. "Cortesemente mi lasci stare? Cortesemente te lo dico, non è il caso che tu mi continui a seguire. Perché te lo faccio finire subito perché già mi tediò".

Sara Campanella e Stefano Argentino.

"Pensa a me, pensa a me" continua a ripetere però Argentino, al quale Sara però replica: “Ma dove è questa relazione? Se tu manco sai nulla di me. Se tu vedi i messaggi, se tu vedi le chiamate non c'è niente. Non c'è manco una relazione, non c'è manco un "che fai?", "come stai?". “Io ti ho detto che potevamo uscire in gruppo, avrai capito male” sottolinea ancora Sara, ricordando che lui l'ha pedinata già diverse volte.

"L'ho fatto solo due volte" minimizza lui che poi dice “Allora è finita?” Continuando però a seguirla ma la 22enne gli ricorda che “Non è nemmeno iniziata”. “Mi devi lasciare in pace non te lo voglio dire più, a me non sta più bene che tu mi segua. Non voglio parlare con te. Anche se fossi single non ti vorrei. Ti sei fatto dei film in testa che non esistono” gli ribadisce la ragazza ma Argentino insiste: “Non è così”.