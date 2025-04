L’addio sui social del fidanzato di Sara Campanella: “Ti amerò per sempre, te l’ho promesso ricordi?”

video suggerito

"Ciao piccola mia! Ti amerò per sempre te l'ho promesso ricordi? TI AMO!": si affida ai social per spiegare quello che sente il fidanzato di Sara Campanella, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate in strada ieri a Messina.

A cura di Giorgia Venturini

Foto su Facebook di Sara Campanella e il suo fidanzato

"Tenetevi sempre stretto chi vi ama e amatelo alla follia, la vita può cambiare in un batter d’occhio". Si affida ai social per spiegare quello che sente il fidanzato di Sara Campanella, la ragazza di 22 anni uccisa a coltellate in strada ieri a Messina.

Fonti di Fanpage.it confermano che la vittima aveva un fidanzato che vive a Palermo, si chiama Antonino. Su Instagram scrive: "Amate come se fosse l’ultimo giorno e baciatevi come se fosse l’ultimo ma soprattuto VIVETEVI!! Stasera ti ho perso amore mio..ma ti prometto che le promesse che ti ho fatto le manterrò fino alla fine, andrò avanti per te, porterò il tuo nome in alto…perché meriti giustizia dopo quello che ti hanno fatto meriti di essere ricordata per ciò che sei stata.. una ragazza educata, studiosa e gentile con tutti e soprattuto colei che mi ha aperto gli occhi. Ciao piccola mia! Ti amerò per sempre te l’ho promesso ricordi? TI AMO!".

Su Facebook invece scrive: "Ciao amore mio! Tutto questo non doveva succedere.. proprio a noi due no.. non lo posso accettare, mi è stato tolto un pezzo del mio cuore… la mia bambina spero solo ti sia fatta giustizia per come si deve, in questo mondo sporco e pieno di assassini senza pietà, tu sei e sarai per sempre dentro di me! Ciao amore della mia vita…Ti porterò sempre dentro di me!".

Il cugino della 22enne a Fanpage.it aveva appunto tenuto fin da subito a spiegare che "chi ha ucciso Sara non era il suo ex (come era emerso subito dopo il fatto di cronaca). Lei con questa persona non ha mai avuto una relazione, non è mai stato il suo fidanzato. Bisogna rimarcare questo. Forse Sara viveva tutto questo da diversi mesi, magari non ha mai avuto il coraggio di denunciare questa situazione. Non ha mai fatto trasparire nulla, neanche a noi in famiglia".

Il presunto assassino di Sara Campanella sarebbe il 27enne Stefano Argentino. Stando alle prime informazioni da circa due anni stava ossessionando la vittima, forse per un amore non corrisposto. L'avrebbe pedinata anche ieri 31 marzo tanto che Sara in un ultimo messaggio mandato alle amiche: "Dove siete? Il malato mi segue", avrebbe chiesto così alle sue amiche di raggiungerla. Stefano Argentino si sarebbe fermato e avrebbe accoltellato alla gola la ragazza prima di fuggire via. La caccia all'uomo si è conclusa la scorsa notte: è stato fermato ed è accusato di omicidio. Sono in corso le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto in attesa dell'interrogatorio di garanzia nei confronti del 27enne.