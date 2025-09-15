Sara Campanella, prima dell’omicidio Argentino parlava con la madre: i messaggi che hanno portato alla denuncia

I legali della famiglia di Sara Campanella, la ragazza uccisa a coltellate il 31 marzo a Messina, hanno presentato denuncia con l’accusa di favoreggiamento verso la madre di Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio e che dopo cinque mesi dal delitto si è tolto la vita in carcere. Nell’esposto sono stati riportati i messaggi tra il ragazzo e sua madre.

"Prova a telefonarle". "Ci sei andato sul suo profilo?". "Si può escogitare di andare a mangiare qualcosa insieme". Sono questi i messaggi inviati a Stefano Argentino da sua madre e ora presenti nelle denuncia fatta dai legali della famiglia di Sara Campanella, la ragazza uccisa a coltellate il 31 marzo a Messina. Al centro della denuncia c'è infatti l'accusa di favoreggiamento verso la madre del ragazzo che dopo cinque mesi dal delitto si è tolto la vita in carcere. L'esposto dei legali della famiglia Campanella è stato presentato lo scorso 10 settembre durante l'unica udienza, fissata precedentemente il suicidio, che doveva vedere imputato Argentino. Ma perché si parla di favoreggiamento nei confronti della madre del ragazzo?

Secondo quanto sostengono i legali dei genitori di Sara Campanella – ovvero gli avvocati Cettina La Torre, Filippo Barbera e Riccardo Meandro -, nel contenuto estrapolato dagli inquirenti dal cellulare di Stefano Argentino ci sarebbero messaggi scambiati tra lui e sua madre su Sara. Stando a quanto si legge nell'esposto, in una nota vocale del 16 settembre 2023 che Argentino si era appuntato nel suo cellulare, si "evince che lo stesso ha parlato con la madre, raccontandole le cose più importanti relative a Sara e la madre gli ha dato dei consigli".

Ecco cosa dice: "Il giorno prima di partire glielo dico alla mamma anche con Sara. Le (riferito alla madre) racconto tutte le cose che sono successe, le più importanti soprattutto! e…mi ha dato una mano, mi ha fatto capire che devo sbrigarmi, già lo sapevo in questi giorni. Ci avevo pensato però lei mi ha detto queste cose e mi ha caricato e di nuovo mi stanno tornando i sentimenti per lei". Il movente dell'omicidio sarebbe riconducibile a un sentimento non corrisposto e ai continui tentativi (nonostante i rifiuti di Sara) di uscire con lei. I due erano compagni di università e si vedevano durante le lezioni.

Nell'esposto ancora si legge che nelle nota Stefano Argentino "prosegue col dire che adesso sta provando nuovamente solo sentimenti positivi nei confronti di Sara e ripete che è contento d'aver parlato con la madre, perché ha avuto il coraggio di avvicinarsi nuovamente a Sara e pensa che stia facendo la cosa giusta in quanto ritiene che sia la ragazza perfetta per lui e domani proverà a baciarla".

Tra madre e figlio si parla spesso di Sara. Il 25 ottobre del 2023 lui le manda un messaggio informandola che Sara (probabilmente a lezione) "non c'era neanche oggi, ma ho sentito dalla sua amica il motivo perché non sta venendo". Mentre l'11 novembre successivo precisa: "È l'ultimo giorno che la vedo". La madre gli risponde: "Mizzica però, comunque la vedrai lo stesso alla uscita, alla andata, e poi si può escogitare di andare a mangiare qualcosa insieme". Tanto che la madre lo inviterebbe a desistere, a preservare: "Volere è potere".

Dopo le festività natalizie, il 10 gennaio del 2024 Stefano Argentino scrive alla madre: "È stato piacevole ritrovare i colleghi, tranne che con quella (riferendosi a Sara) perché quest'anno è come se fossimo sconosciuti". E la madre ha risposto: "Ma tu comportati normale, salutala con serenità". Per poi aggiungere: "Questa deve essere la tua curiosità…osserva, vedi, se vuole riprendere dalla figura che ha fatto".

Le prime intenzioni di ucciderla si evidenziano sul cellulare di Stefano Argentino il 26 aprile del 2024. Si sarebbe appuntato: "Uccido la t***a e mi uccido". Nell'esposto si legge che "in tutto questo periodo la madre lo incoraggia nell'atteggiamento persecutorio". Sono in corso tutti gli accertamenti degli inquirenti per capire se la donna sapesse delle reali intenzioni del figlio. Intanto subito dopo l'omicidio la madre di Argentino si è presentata in caserma spontaneamente per fare una sua dichiarazione.