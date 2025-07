video suggerito

Bimbo di 4 mesi ricoverato d’urgenza a Catania: “Ferite alla testa dopo lite in famiglia”. Indagini in corso Un bambino di 4 mesi di Floridia, nel Siracusano, è stato ricoverato con gravi lesioni alla testa in un ospedale di Catania, dove è stato trasferito dopo essere stato visitato al Pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa. Sul caso sta indagando la Procura che ha deciso di aprire un’inchiesta. Il piccolo sarebbe rimasto ferito durante una lite in famiglia. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Un bambino di 4 mesi di Floridia, nel Siracusano, è stato ricoverato in codice rosso con gravi lesioni alla testa in un ospedale di Catania, dove è stato trasferito dopo essere stato visitato in un primo momento al Pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa.

Il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Marco. Non sarebbe in pericolo di vita. A quanto risulta, risponde alle sollecitazione dei medici e mangia regolarmente. La prognosi dovrebbe essere sciolta nelle prossime 24-48 ore.

Sul caso, a quanto si apprende, sta indagando la Procura siracusana che ha deciso di aprire un'inchiesta. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, che sarebbe tuttavia ancora al vaglio dei Carabinieri, il piccolo sarebbe finito in mezzo a una lite familiare scoppiata l'altro ieri sera, lunedì 30 giugno.

Come riportato dal quotidiano La Sicilia, i litigio sarebbe avvenuto tra la nonna del bimbo e il suo compagno ma, in questa fase delle indagini, si tratta di un dato che è ancora da verificare. A quanto si apprende, sarebbero stati gli stessi parenti a portare il bimbo al Pronto soccorso di Siracusa poco dopo.

Ma qui il personale medico, dopo essersi reso conto delle gravi condizioni del bambino, ha deciso il trasferimento d'urgenza all'ospedale Catania.

La notizia del ferimento è stata poi raccolta dai Carabinieri della Tenenza di Floridia che, coordinati dall'autorità giudiziaria, hanno avviato e stanno effettuando gli accertamenti del caso per tentare di fare piena luce sulla vicenda e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Stando a quanto riportano i quotidiani locali, i familiari del piccolo sarebbero stati già interrogati, in particolare quelli che erano in casa nei minuti precedenti al ferimento del bambino.

Al momento però non sono stati diffusi ulteriori dettagli su quanto i parenti hanno raccontato agli investigatori. Sulla vicenda, essendo coinvolto un bimbo così piccolo, vige il massimo riserbo.