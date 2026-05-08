Bonnie Tyler in coma farmacologico dopo un intervento d’urgenza: la cantante è ricoverata in Portogallo

Ore di grande apprensione per Bonnie Tyler. La cantante britannica, 74 anni e voce del celebre brano Total Eclipse of the Heart, si trova attualmente ricoverata in un ospedale di Faro, nel sud del Portogallo, dove è stata posta in coma farmacologico a seguito di un delicato intervento chirurgico d'urgenza. A diffondere la notizia è stato un portavoce dell'artista, che ha riferito che la decisione dei medici è arrivata dopo un'operazione eseguita all'inizio della settimana per risolvere una perforazione intestinale.

Il bollettino medico di Bonnie Tyler

La scelta del coma indotto, secondo quanto riferito dallo staff di Tyler, non sarebbe legata a un peggioramento improvviso ma a una strategia clinica precisa: "Bonnie è stata posta in coma farmacologico dai suoi medici per favorire la guarigione e permettere al corpo di riprendersi dopo lo sforzo dell'intervento". Il portavoce ha poi lanciato un appello ai milioni di fan in tutto il mondo che in queste ore stanno inondando i social di messaggi di affetto: "Sappiamo che le augurate il meglio e chiediamo riservatezza e rispetto per la sua privacy in questo momento così difficile".

Il tour per i 50 anni di carriera a rischio

Il malore ha colpito l'artista proprio mentre si trovava nel pieno dei preparativi per un importante impegno professionale. Il prossimo 22 maggio, infatti, sarebbe dovuto partire da Malta il suo nuovo tour europeo, organizzato per celebrare un anniversario storico: i cinquant'anni dall'uscita di Lost in France, il singolo del 1976 che la lanciò nel firmamento della musica internazionale prima del successo planetario di Total Eclipse of the Heart (1983). Il calendario prevedeva tappe in Germania, Repubblica Ceca e Turchia, con un gran finale previsto a Cardiff, la sua terra d'origine, nel mese di dicembre. Al momento, lo staff non ha rilasciato comunicazioni ufficiali circa l'annullamento o il rinvio delle date, ma è chiaro che la priorità assoluta resta ora il quadro clinico della cantante.

Bonnie Tyler durante un concerto del tour "40 years of Total Eclipse of the Heart" nel 2023

La carriera dell'artista

Bonnie Tyler è una delle icone più amate della musica anni '80. Con la sua inconfondibile voce graffiante e roca, dovuta a un intervento alle corde vocali subito negli anni '70, ha segnato la storia del pop-rock con hit senza tempo. Oltre alla celebre ballata scritta da Jim Steinman, la sua carriera vanta successi come Holding Out for a Hero e It's a Heartache, che l'hanno resa una delle artiste gallesi di maggior successo di sempre. Tutto il mondo della musica resta ora in attesa di nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni.