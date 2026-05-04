Tso per la moglie di Loris Bianchi: sotto effetto di droghe ha aggredito con un coltello la titolare di un hotel

Serena Badia è la moglie di Loris Bianchi, il fratello di Manuela, la nuora di Pierina Paganelli, trovata morta a Rimini nel 2023. La donna ha brandito un coltello in un hotel puntandolo contro la titolare. Denunciata per porto abusivo d’arma, è stata ricoverata in TSO ed è ora in coma farmacologico.

Immagine di repertorio.

Ha estratto un coltello all’interno della hall di un hotel di Rimini, puntandolo contro la titolare e creando momenti di forte tensione tra gli ospiti presenti, prima di essere disarmata e poi presa in carico dai sanitari. Protagonista della vicenda, avvenuta nel pomeriggio di sabato 2 maggio a Riccione, è Serena Badia, 30 anni, già nota alle cronache per il suo legame con il caso di Pierina Paganelli: è infatti la moglie di Loris Bianchi, fratello di Manuela Bianchi, figura coinvolta nel procedimento sull’omicidio della 78enne uccisa a Rimini nell’ottobre 2023.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe presentata nella struttura ricettiva in evidente stato di alterazione, probabilmente l'effetto di un mix di droga e farmaci, iniziando a pronunciare frasi sconnesse e insulti davanti agli ospiti. In pochi minuti la situazione sarebbe degenerata: Badia avrebbe impugnato un grosso coltello dirigendosi verso la titolare dell’albergo, che è riuscita a mantenere la calma e ad allertare subito le forze dell’ordine. Solo l’intervento congiunto di carabinieri e 118 ha riportato la situazione sotto controllo.

Determinante anche la presenza di alcuni clienti, che sarebbero intervenuti per distrarre la donna, riuscendo a farle perdere il controllo della lama, poi caduta a terra. Contestualmente, il marito aveva già contattato il 112 segnalando l’allontanamento della moglie dal residence e il suo stato di forte agitazione.

L’arrivo dei carabinieri ha permesso di mettere in sicurezza l’area, mentre il personale del 118 ha valutato le condizioni della 30enne. Vista la situazione clinica e il quadro di grave alterazione, i sanitari hanno disposto il Trattamento sanitario obbligatorio. La donna è stata quindi trasferita all’ospedale Infermi di Rimini, dove ora si trova ricoverata in coma farmacologico.

Loris Bianchi.

Nei suoi confronti è comunque scattata una denuncia per porto abusivo di arma. Gli inquirenti stanno inoltre svolgendo accertamenti per chiarire se all’origine del gesto possa esserci anche l’assunzione di sostanze stupefacenti, ipotesi che al momento non viene esclusa.

Fonti investigative riferiscono che nelle ore precedenti all’episodio la donna avrebbe manifestato uno stato di forte confusione e sensazioni di essere pedinata o spiata. Elementi che saranno oggetto di ulteriori verifiche insieme alla ricostruzione dei contatti avuti prima di entrare in hotel.

Non è la prima volta che il nome di Serena Badia compare in contesti giudiziari legati al caso Paganelli. Negli ultimi mesi, infatti, alcune sue dichiarazioni e messaggi sono stati richiamati nell’ambito del procedimento in corso a Rimini, contribuendo a ricostruire il contesto di relazioni attorno all’inchiesta.