video suggerito

Il nuovo look per l’autunno di Angelina Mango: lancia il nuovo singolo con la frangia a tendina Angelina Mango ha appena lanciato Per due come noi, il nuovo singolo che ha realizzato in coppia con Olly, e ne ha approfittato per rivelare un hair look inedito: ecco le foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo anno di Angelina Mango è stato carico di emozioni e non solo perché ha vinto Sanremo 2024 con La Noia, ha anche partecipato all'Eurovision in Svezia e da allora ha cominciato a girare l'Europa con la sua musica. Si è presa una pausa dai live solo durante le ferie estive che ha trascorso in Basilicata, la sua terra natale, ma ora è tornata a lavorare con la carica e l'energia travolgente che da sempre la contraddistinguono. Quale migliore occasione del lancio del nuovo singolo per cambiare look? Ecco come si è mostrata a pochi giorni dall'inizio dell'autunno.

Angelina Mango cambia look

L'avevamo lasciata in total white sul palco de La Notte della Taranta, ora ritroviamo Angelina Mango pronta per tornare a scalare le classifiche italiane. Ha appena lanciato il suo nuovo singolo, si intitola Per due come noi ed è il duetto che ha realizzato in coppia con Olly (che ha già presentato sul palco in versione live all'Arena di Verona). Sui social lo sta sponsorizzando con foto e Stories in compagnia del suo "partner in crime" e il dettaglio che non è passato inosservato ai fan è che per l'occasione ha cambiato look. Sarà perché intendeva cominciare l'autunno con un tocco di novità o perché semplicemente voleva proporre un'immagine inedita per l'esclusivo duetto, ma la cosa certa è che la cantante ha fatto visita al parrucchiere.

Angelina Mango e Olly

La frangia a tendina è il nuovo must dell'autunno?

Nelle foto realizzate per promuovere Per due come noi Angelina Mango appare super trendy con un nuovo taglio di capelli. Sebbene abbia mantenuto le lunghezze (spuntando solo le punte rovinate), ha aggiunto un'adorabile frangetta a tendina. A volte la porta aperta al centro, altre con dei ciuffi che le cadono sugli occhi, ma in tutti i casi le dona sempre un'aria fresca e sbarazzina. Scommettiamo che diventerà uno dei must dell'autunno 2024? La cosa certa al momento è che Angelina sta bene in ogni versione e ogni volta che sale su un palco riesce a fare tendenza con le sue scelte di stile.

Leggi anche Perché il look di Angelina Jolie sul red carpet a Venezia è un tributo a Maria Callas

Il nuovo hair look di Angelina Mango