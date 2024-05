video suggerito

Angelina Mango torna ad Amici: tutina aderente e look no pants per la finale L'artista è tornata al programma che l'ha lanciata per svelare il nuovo singolo. Chi ha firmato i due outfit sfoggiati per le esibizioni.

A cura di Annachiara Gaggino

Angelina Mango torna a un anno di distanza ad Amici. La cantante che ha conquistato il Festival di Sanremo 2024 è stata ospite del programma che l'ha lanciata e ieri sera, nel corso della finale, si è esibita con un medley dei suoi successi. L'artista ha anche svelato in anteprima il suo nuovo singolo Melodrama, parte dell'album in uscita il 31 maggio.

Un ritorno alle origini per l'artista ventitreenne che nella scorsa edizione del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha conquistato il secondo posto. Una carriera promettente quella della giovane artista che dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2024 e aver rappresentato l'Italia all'Eurovision è pronta per lanciarsi in nuove avventure.

Il look di Angelina Mango per il ritorno ad Amici

Nel corso della finale del talent di Mediaset, che ha visto la vittoria di Sarah Toscano in un abito stellato, Angelina Mango ha sfoggiato look, il primo composto da una tuta intera firmata Etro, un classico del suo guardaroba, una mise dai richiami etnici e gitani, mentre per presentare il nuovo singolo ha voluto dare una svolta anche all'abbigliamento.

Il nuovo stile di Angelina Mango

È già un po' di tempo che la vincitrice di Sanremo 2024 sta sperimentando nuovi stili, musicali e di abbigliamento. Le immagini di lancio del brano, infatti, l'hanno vista cambiare look e abbandonare gli abiti colorati per abbracciare uno stile un po' più aggressivo.

Per svelare la canzone Angelina Mango ha indossato un completo due pezzi bordeaux composto da un paio di culotte e un top con una leggera scollatura a V chiusa da un nastro firmati dal brand di Antonio Marras. Lo styling della cantante è sempre curato da Nick Cerioni che l'ha accompagnata al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest.