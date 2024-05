video suggerito

Angelina Mango dà il via al tour estivo in verde lime e col tanga sopra la gonna Angelina Mango ha dato il via al tour estivo e lo ha fatto con un look all’insegna del glamour. Per la prima tappa in Croazia ha puntato sul verde lime con il tanga portato a vista sulla gonna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Mango è la cantante più amata e richiesta del momento: dopo aver vinto Sanremo con La Noia, è riuscita a infiammare il palco dell'Eurovision 2024 con una performance adrenalinica e glamour e ora si gode il successo europeo. L'avevamo lasciata con un originale look rinoceronte sul palcoscenico di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan, oggi la ritroviamo alle prese con il tour estivo che la vedrà protagonista fino al prossimo settembre. La prima tappa è stata quella di Umag, in Croazia, ed è stata contraddistinta da un outfit fluo e super trendy: ecco chi ha firmato il completo verde lime col tanga portato a vista.

Chi cura i look di Angelina Mango per il tour estivo

Venerdì sarà fuori l'album Poké Melodrama ma nel frattempo Angelina Mango ha già dato il via al tour estivo. Nei prossimi mesi girerà tutta l'Europa, dall'Inghilterra alla Spagna, fino ad arrivare alle città balneari del nostro paese, e di sicuro verrà accolta ovunque da veri e propri "bagni di folla".

Per il primo concerto in Croazia non ha rinunciato allo stile glamour e originale che da sempre la contraddistingue. Seguita dallo stylist Nick Cerioni, a cui ha affidato il suo armadio fin dall'esperienza sanremese, la cantante ha ormai detto addio agli abiti etnici sfoggiati all'Ariston, ora lascia spazio alle trasparenze e ai colori vitaminici tipicamente estivi.

Angelina Mango in Diesel

Il look sfoggiato sul palco croato fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 ed è un trionfo del verde lime. Si tratta di un completo in delicato tulle drappeggiato e fluo, caratterizzato da bustier crop con spalline sottili e gonna a tubo fasciante con sopra un tanga sgambato in vista.

All'inizio della performance Angelina ha inoltre aggiunto degli altri accessori in tinta, dal un bomber micro a effetto vernice a un paio di occhiali da sole dalla montatura sportiva in stile anni '90. Capelli sciolti e ondulati, collanine colorate al collo e le immancabili zeppe: la vincitrice di Sanremo riesce a conquistare tutti col suo stile variopinto e con la sua grinta travolgente.