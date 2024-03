Angelina Mango in mini dress e zeppe, a Che Tempo Che Fa canta per la prima volta l’inedito A Che Tempo Che Fa Angelina Mango ha presentato il suo nuovo brano. Ha scelto un look della stessa Maison che l’ha accompagnata nell’avventura sanremese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Che periodo intenso ed emozionante, per Angelina Mango. La giovane cantante, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con La Noia, si sta godendo il meritato successo e si sta preparando al tour che la porterà nei club di tutt'Italia nel 2024. Non solo: in vista c'è ovviamente anche la partecipazione all'Eurovision Song Contest 2024. Il brano sanremese a distanza di settimane è ancora ballatissimo e ascoltatissimo, uno di quelli più trasmessi in radio. Ospite di Che Tempo Che Fa, la quasi 23enne (il 10 aprile sarà il suo compleanno) ha per la prima volta fatto ascoltare il suo nuovo inedito.

Lo stile di Angelina Mango

Angelina Mango ha portato all'Ariston una ventata di freschezza. La cantante si è imposta sin dalla prima serata, non solo per talento: la sua canzone è apparsa vincente già dal primo ascolto, merito di un ritmo coinvolgente che è impossibile togliersi dalla testa. Ma ha catalizzato su di sé le attenzioni anche grazie alla sua personalità: sul palco ha dimostrato di avere grande presenza scenica e sicuramente le scelte di stile hanno accentuato questo aspetto. Dietro, c'è la mano di un grande professionista: è lo stylist Nick Cerioni a curare i suoi look.

Per l'Ariston, ha pensato a una serie di look capaci di accompagnare le esibizioni senza sovrastarle, ma dando il giusto tocco di grinta e colore. Così è stato. Anzi, Angelina Mango è stata l'unica a osare un po' di più, in un Festival dominato dal total black. Etro è la Maison che l'ha accompagnata durante tutta l'avventura alla kermesse e anche fuori, a Festival finito: il brand, con le sue stampe, i suoi colori e i giochi di sovrapposizioni è quello che maggiormente rispecchia la sua originalità.

Il look a Che Tempo Che Fa

Ospite di Fabio Fazio, nello studio di Che Tempo Che Fa, la giovane cantate si è esibita per la prima volta sulle note del suo inedito. Ha presentato in anteprima al pubblico il brano Uguale a me, che farà parte del disco di prossima uscita. Per la performance si è nuovamente affidata a Nick Cerioni per lo styling. Ha indossato una creazione firmata Etro, ancora una volta: è un minidress girocollo nero con motivo jacquard effetto broccato, in verde.

Un modello simile, ma in lunghezza midi, è disponibile online a 2.690 euro. Ha completato l'outfit con collant scuri e maxi zeppe con cinturino sottile alla caviglia. Capelli raccolti per lei, una coda di cavallo fluida e morbida opera dell'hair stylist Armando Cerillo, con make-up soft e naturale realizzato dal truccatore Luca Cianciolo. I fan sono curiosissimi di sapere cosa indosserà all'Eurovision: si affiderà nuovamente a Etro per la performance?