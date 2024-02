Angelina Mango scalza Mahmood dalle canzoni più passate in radio: La noia prima di Tuta Gold Questa settimana è La Noia di Angelina Mango in testa alla classifica della canzoni più trasmesse in radio, sorpassando Mahmood con Tuta Gold. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Angelina Mango a Sanremo 2024 (ph Marco Alpozzi/Lapresse)

Questa settimana la canzone più trasmessa dalle radio italiane è La noia di Angelina Mango che scavalca Tuta Gold di Mahmood che era in testa la settimana prima. E in questa speciale competizione tra classifiche, mango è la prima che riesca a scalzare Mahmood dal primo posto, dove resiste ancora per la quantità di stream e di views al video. La canzone vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, infatti, riesce a conquistare la testa dei passaggi delle radio italiane, come dimostra questa mattina la classifica Earone, riportando Mango, quindi, in testa alle classifiche, dove era già stata qualche mese fa con Che t'o dico a fà.

I numeri di La Noia di Angelina Mango

Mango, quindi, si sveglia prima, con ottimi risultati anche in streaming dove ha superato i 20 milioni di stream, il video con quasi 10 milioni di visualizzazioni e varie soddisfazioni, come quella di essere entrata nella top 200 di Billboard, ovvero la classifica dei singoli, spinta, ovviamente, dai milioni di ascolti del pubblico italiano, ma regalandole, comunque, una importante visibilità internazionale, data anche dal sesto posto tra le canzoni più ascoltate al mondo nel weekend d'esordio. Mango, quindi sale di una posizione, e La noia diventa la più trasmessa dalle radio, mettendosi alle spalle proprio Tuta Gold di Mahmood che passa dalla prima alla seconda posizione.

Sul podio anche Annalisa, bene Kolors e Geolier

Il podio è completato da Sinceramente di Annalisa che conserva la posizione della settimana scorsa, così come mantengono le stesse posizioni i The Kolors con "Un ragazzo, una ragazza" che ieri hanno annunciato il primo ospite del loro primo concerto al Mediolanum Forum di Milano, ovvero Geolier, che in questa classifica è quinto con I p' me, tu p' te, canzone che si è classificata al secondo posto della classifica finale di Sanremo e negli stream totali è seconda dietro a Mahmood. Le cinque posizioni, però, rispecchiano il potere che in questi ultimi anni ha avuto il Festival, ormai in grado di imporre i propri brani anche in radio, chiudendo il cerchio che Amadeus auspicava all'inizio del suo percorso durato cinque anni.

In top 10 anche Ghali e Emma

La Top 10, poi vede altre due canzoni sanremesi a conquistare le posizioni alte della classifica. In sesta posizione, infatti, c'è Ghali con Casa mia, una delle rivelazioni di questo Festival, in grado di giocarsi la vittoria finale arrivando nella cinquina finale, mentre alle sue spalle c'è un'ottima Emma che con Apnea occupa la settima posizione: entrambi gli artisti sono in salita rispetto alla settimana scorsa, così come Ariana Grande con "yes, and?" che è in ottava posizione, mentre dopo Sanremo scende fisiologicamente Paul Russel con Lil Boo Thang, mentre a chiudere questa top 10 ci sono Kungs, David Guetta e Izzy Bizu con All night Long"