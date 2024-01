Testo e traduzione di Yes, and?, il ruggito di Ariana Grande dopo la separazione da Dalton Gomez A tre anni da Positions del 2020, Ariana Grande ha pubblicato nelle scorse ore il nuovo singolo Yes, and?, prodotto da Max Martin e Ilyah Salmanzedah e con un sample di Vogue di Madonna. Qui il testo, la traduzione e il significato di Yes, and? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Un nuovo singolo di Ariana Grande, dal titolo Yes, and?, è stato pubblicato nelle scorse ore, a tre anni dall'uscita del suo ultimo album Positions, lo scorso 30 ottobre 2020. L'artista statunitense con Yes, and? rinsalda il rapporto con il superproducer Max Martin che infonde una melodia dalle chiare influenze house in questo primo singolo del suo nuovo progetto, in uscita nel 2024. Perché, come ha annunciato negli scorsi mesi, arriverà nel 2024 un suo nuovo progetto, anticipato da "una" delle copertine del nuovo album, pubblicato sul secondo profilo Instagram della cantante, @sweetener. All'immagine, il volto di Ariana Grande con un zoom sulle sue labbra, bagnate dal rossetto, c'era anche un titolo: AG7. Come ha confermato la stessa Grande, non sarà quello il titolo dell'album, ma rappresenta solo il suo settimo progetto in studio, collegato alle iniziali del suo nome e cognome. Ma andiamo a scoprire il testo, la traduzione e il significato di Yes, and?.

Il testo di Yes, and?

In case you haven't noticed

Well, everybody's tired

And healin' from somebody

Or somethin' we don't see just right

Boy, come on, put your lipstick on (No one can tell you nothin')

Come on and walk this way through the fire (Don't care what's on their mind)

And if you find yourself in a dark situation

Just turn on your light and be like

"Yes, and?"

Say that shit with your chest, and

Be your own fuckin' best friend

Say that shit with your chest

Keep moving like, "What's next?"

"Yes, and?"

[Verse 2]

Now, I'm so done with caring

What you think, no, I won't hide

Underneath your own projections

Or change my most authentic life

Boy, come on, put your lipstick on (No one can tell you nothin')

Come on and walk this way through the fire (Don't care what's on their mind)

And if you find yourself in a dark situation

Just turn on your light and be like

"Yes, and?"

Say that shit with your chest, and

Be your own fuckin' best friend

Say that shit with your chest

Keep moving like, "What's next?"

"Yes, and?" (Yeah)

My tongue is sacred, I speak upon what I like

Protected, sexy, discerning with my time (My time)

Your energy is yours and mine is mine (It's mine, it's mine)

What's mine is mine

My face is sitting, I don't need no disguise (I don't need no disguise)

Don't comment on my body, do not reply

Your business is yours and mine is mine

Why do you care so much whose **** I ride?

Why?

"Yes, and?" (Yes, and?)

Say that shit with your chest, and (Say that shit with your chest)

Be your own fuckin' best friend (Oh, be your own, be your own)

Say that shit with your chest (Say that shit with your chest)

Keep moving like, "What's next?"

"Yes, and?"

"Yes, and?"

Say that shit with your chest, and

Be your own fuckin' best (Be your own) friend

Say that shit with your chest

Keep moving like, "What's next?"

"Yes, and?" (Yeah)

La traduzione di Yes, and?

Nel caso non l'avessi notato

Beh, sono tutti stanchi

di guarire da qualcuno

O di qualcosa che non vediamo nel modo giusto

Ragazza, forza, mettiti il rossetto (nessuno può dirti niente)

Vieni e cammina in questa direzione attraverso il fuoco (non importa cosa hanno in mente)

E se ti trovi in una situazione oscura

Accendi la luce e fai così

"Sì e?"

Di' quella merda con il petto in fuori

Sii la tua migliore amica, cazzo

Di' quella merda con il petto

Continua a muoverti dicendo "Qual è il prossimo passo?"

"Sì e?"

[Verso 2]

Ora, ho così finito di preoccuparmi

Quello che pensi, no, non lo nasconderò

Sotto le tue stesse proiezioni

per cambiare la mia vita autentica

Ragazza, forza, mettiti il rossetto (nessuno può dirti niente)

Vieni e cammina in questa direzione attraverso il fuoco (non importa cosa hanno in mente)

E se ti trovi in una situazione oscura

Accendi la luce e fai così

"Sì e?"

Di' quella merda con il petto in fuori

Sii la tua migliore amica, cazzo

Di' quella merda con il petto

Continua a muoverti dicendo "Qual è il prossimo passo?"

"Sì e?"

La mia lingua è sacra, parlo di ciò che mi piace

Protettiva, sexy, esigente con il mio tempo (Il mio tempo)

La tua energia è tua e la mia è mia (è mia, è mia)

Ciò che è mio è mio

La mia faccia è qui, non ho bisogno di travestimenti (non ho bisogno di travestimenti)

Non commentare il mio corpo, non rispondere

La tua attività è tua e la mia è mia

Perché ti importa così tanto di chi cavalco?

Perché?

"Sì e?"

Di' quella merda con il petto in fuori

Sii la tua migliore amica, cazzo

Di' quella merda con il petto

Continua a muoverti dicendo "Qual è il prossimo passo?"

"Sì e?"

"Sì e?"

Di' quella merda con il petto in fuori

Sii la tua migliore amica, cazzo

Di' quella merda con il petto

Continua a muoverti dicendo "Qual è il prossimo passo?"

"Sì e?"

Il significato di Yes, and?

Prodotta da Max Martin, in collaborazione con Ilya, aka Ilyah Salmanzedah, Yes, and? spicca per alcune particolarità. La prima non può che essere la grande citazione, tradotta in un sample del brano Vogue del 1990, di Madonna. Infatti, la canzone sembra richiamare anche l'idea di libertà che ha caratterizzato tutta la sua carriera dalla cantante di Material Girl, con un grande messaggio di empowerment nel testo. Ariana Grande ha deciso di rilanciare al mittente la curiosità sulle sue relazioni, soprattutto dopo la separazione dal marito Dalton Gomez e l'annuncio del nuovo partner, il suo collega nel musical Wicked Ethan Slater. Nel brano, Grande sottolinea come adesso si senta più forte, senza dover giustificare le sue frequentazioni: ma principalmente Yes, and? è un messaggio nei confronti delle donne che vengono vessate dai pregiudizi. Nell'hook prima del ritornello canta: "Ragazza, forza, mettiti il rossetto (nessuno può dirti niente), vieni e cammina in questa direzione attraverso il fuoco (non importa cosa hanno in mente)". Successivamente, anche un piccolo attacco a chi ha cercato più volte di commentare la propria vita sentimentale: "La mia faccia è qui, non ho bisogno di travestimenti (non ho bisogno di travestimenti), non commentare il mio corpo, non rispondere. La tua attività è tua e la mia è mia, perché ti importa così tanto di chi cavalco?".

Il nuovo album di Ariana Grande

A più di 3 anni dall'uscita di Positions, Ariana Grande ha annunciato l'uscita di un nuovo album del 2024. I primi indizi erano arrivati sul suo profilo Instagram lo scorso ottobre, quando aveva condiviso un post su Instagram, scrivendo "ag7", che comparirà anche su una delle copertine dell'album. Come ha già dichiarato Ag7 non sarà il titolo dell'album, mentre alcuni video, mutati, ripresi in studio di registrazione, testimoniano il lavoro fatto negli scorsi mesi dalla cantante, che nel frattempo, ha annunciato la separazione da suo marito Dalton Gomez. Sembrano ripetersi le condizioni in cui era stato pubblicato Positions, pochi mesi dopo la separazione da Pete Davidson, in cui spiccò la traccia Thank you, next.