Il testo e il significato di Ossa Rotte, Ariete e l'abbandono dopo una convivenza Ossa Rotte è il nuovo singolo di Ariete, a otto mesi di distanza dall'uscita di La Notte, il suo secondo album. La canzone anticipa il tour estivo La Notte D'Estate. Qui il testo e il significato di Ossa Rotte.

A cura di Vincenzo Nasto

Ariete, foto di Ilaria Ieie

Le immagini sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma di Ariete, mentre cantava il nuovo singolo Ossa Rotte, potevano sembrare una sorpresa per il pubblico. Meno per i fan più affezionati, che solo qualche mese fa, in un post su Instagram pubblicato dalla cantante, avevano già sentito la melodia della canzone, pubblicata ufficialmente nelle scorse ore. Un brano molto malinconico, in cui la giovane cantautrice romana racconta in maniera trasparente il dolore dopo il distacco "da una convivenza forzata", come recita il comunicato stampa. Si tratta del primo singolo pubblicato dalla cantante dopo l'uscita nel settembre 2023 di La Notte, il suo secondo album dopo il grande successo di Specchio nel 2022. Il brano anticipa anche La Notte D'Estate, il tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti e Bomba Dischi che la porterà in giro per l'Italia. Qui il testo e il significato di Ossa Rotte.

Il testo di Ossa Rotte

Lasciare le tue chiavi nella borsa

Per aiutarmi non posso che farti andare

Le storie finiscono

Amici restano

Davvero tradiscono

La casa è buia

E il gelo è scomodo

Malinconico

Lascia in bilico

Mille voci nella testa

Sento come fisarmoniche

Cento giorni di tempesta

Sai il mio nome

Ma non vedi che ora ho tutte le ossa rotte

Scelte sbagliate e scelte fatte

Perché ora ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte le ossa rotte

In giro si dice che stai meglio

Sarà che la mia casa ti faceva male

Non so fare scelte col cervello

E compro oggetti che non dovrò utilizzare

I soldi finiscono

Le droghe mangiano

Le feste rapiscono

Io poi mi annoio

E questo letto è scomodo

Malinconico

E lascia in bilico

Mille voci nella testa

Sento come fisarmoniche

Cento giorni di tempesta

Sai il mio nome

Ma non vedi che ora ho tutte le ossa rotte

Scelte sbagliate e scelte fatte

Perché ora ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte le ossa rotte

Ho camminato a piedi nudi su tutti gli scogli

E poi mi sono innamorata e solo sbagli fatti

Ora si parla di ossa rotte ed elettrocardiogrammi

E adesso ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte le ossa rotte

Il significato di Ossa Rotte

Ossa Rotte, il nuovo singolo di Ariete, è stato prodotto da D'Amore (o Winniedeputa), aka Daniele Razzicchia. Sul palco del Concertone del Primo Maggio, la giovane cantante ha presentato per la prima volta la canzone per intero. All'interno di Ossa Rotte più di qualche riferimento alla separazione, a un'abitazione che non verrà più condivisa, a uno spazio che non sarà più casa, come quando Ariete canta: "In giro si dice che stai meglio, sarà che la mia casa ti faceva male, non so fare scelte col cervello e compro oggetti che non dovrò utilizzare". Nel racconto del brano, il dolore della protagonista viene sottolineato dalla metafora delle ossa rotte, ma anche attraverso riferimenti ospedalieri, come quando Ariete canta: "Ho camminato a piedi nudi su tutti gli scogli e poi mi sono innamorata e solo sbagli fatti. Ora si parla di ossa rotte ed elettrocardiogrammi e adesso ho tutte le ossa rotte". Si potrebbe leggere un riferimento agli scorsi mesi e allo stato di salute della cantante, che come ha raccontato in un post su Instagram, è stata costretta a un'operazione al femore.

Le date del tour La Notte D'Estate di Ariete

Giovedì 13 giugno 2024 – Padova @ Sherwood Festival

Venerdì 14 giugno 2024 – Moncalieri (Torino) @ Ritmika

Martedì 18 giugno 2024 – Roma @ Cavea Auditorium Parco della Musica

Venerdì 21 giugno 2024 – Milano @ Estate Al Castello

Sabato 22 giugno 2024 – Senigallia (Ancona) @ Mamamia Festival

Sabato 6 luglio 2024 – Brescia @ Arena Campo Marte

Giovedì 11 luglio 2024 – Trento @ Trentino Love Fest

Giovedì 18 luglio 2024 – Napoli – Noisy Naples

Mercoledì 24 luglio 2024 – Atri (Teramo) @ Atrincontra

Sabato 27 luglio 2024 – Catania @ Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

Domenica 28 luglio 2024 – Palermo @ Cantieri Culturali alla Zisa

Venerdì 2 agosto 2024 – Gallipoli (Lecce) @ Parco Gondar

Sabato 10 agosto 2024 – Follonica (Grosseto) @ Follonica Summer Nights

Martedì 13 agosto 2024 – Roccella Ionica (Reggio Calabria) @ Roccella Summer Festival

Giovedì 15 agosto 2024 – Olbia (Sassari) @ Red Valley Festival