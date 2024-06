video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 28 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 28 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna in Pesci prima e in Ariete dopo pranzo, stempera l’emotività dell’elemento acqua, travolgente nei giorni scorsi. Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato la Bilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di domani, venerdì 28 giugno 2024 la Luna sarà molto sollecitata, soprattutto quando sarà ancora nel segno dei Pesci, ovvero in mattinata. Congiungendosi a Nettuno porta emotività sconfinata ma anche confusione e irascibilità. Il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Amore: vuoi che corrisponda al tuo sogno ideale.

Lavoro: niente idee geniali e fuori dagli schemi.

Fortuna: non ti fermano neppure gli imprevisti.

Il consiglio del giorno: non mettere il turbo anche se sei pronto a farlo.

Voto: 7 vuoi il massimo.

Toro

Amore: lo consideri un gioiello prezioso.

Lavoro: sei il mago del contratto ‘blindatissimo’, ovviamente a tuo favore.

Fortuna: si concentra nelle tue fantastiche doti di grande statista ed economo.

Il consiglio del giorno: ricorda che i sentimenti non si possono quantificare materialmente.

Voto 8 e mezzo super manager.

Gemelli

Amore: lo volete dinamico e divertente.

Lavoro: non avete proprio rivali.

Fortuna: è come la fila del fast track in aeroporto.

Il consiglio del giorno: visto che vi sentite al top, cercate di essere anche un po’ generosi.

Voto 8 pieni di gioia.

Cancro

Amore: poco comprensivo ma solo per oggi.

Lavoro: sei sempre reperibile 24 ore su 24.

Fortuna: ti permette di fare sempre la differenza in qualsiasi situazione.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio estivo con tutti i tuoi amici più cari.

Voto 5 e mezzo molto reattivo.

Leone

Amore: neppure le tenerezze possono addolcirti.

Lavoro: protagonista assoluto.

Fortuna: anche lei ti suggerisce la calma.

Il consiglio del giorno: esercita la temperanza come i muscoli in palestra.

Voto 8 esaltato.

Vergine

Amore: hai solo l’imbarazzo della scelta.

Lavoro: con uno schiocco di dita ottieni tutto quello che vuoi.

Fortuna: riesci ad essere meravigliosa anche struccata e spettinata.

Il consiglio del giorno: goditi questo momento di fama e bellezza senza farti troppe domande.

Voto 8 e mezzo mozzafiato.

Bilancia

Amore: è un vero rompicapo.

Lavoro: difficilissimo come le parole crociate del ‘Bartezzaghi’.

Fortuna: sei abbonata alla nuvoletta di Fantozzi.

Il consiglio del giorno: sviluppa l’autoironia.

Voto 5 – nervosetta.

Scorpione

Amore: romantico e imprevedibile.

Lavoro: ti diverti come se fosse il tuo gioco preferito

Fortuna: ti riempie di attenzioni.

Il consiglio del giorno: giro al tuo sexy shop preferito per nuove ispirazioni.

Voto 7 e mezzo più sicuro in te stesso.

Sagittario

Amore: lo addenti come il panino in spiaggia a mezzogiorno.

Lavoro: ti piace il team ma preferisci muoverti da solo.

Fortuna: agguantala appena la scorgi all’orizzonte.

Il consiglio del giorno: vai all’avventura, come piace a te.

Voto 7 e mezzo voglia di libertà.

Capricorno

Amore: neanche qui riesci a fare centro.

Lavoro: fuori dal tuo ufficio c’è il cartello: ‘oggi mordo’.

Fortuna: cerchi l’etimologia della parola sul dizionario.

Il consiglio del giorno: non scaldarti troppo perché oggi sei fumantino.

Voto 5 imprevedibile.

Acquario

Amore: interessanti incontri amorosi.

Lavoro: hai ottime frizzanti idee.

Fortuna: la intravedi ovunque come se avessi occhiali con le lenti rosa.

Il consiglio del giorno: segnati in agenda l’uscita del film Shrek 5.

Voto 7 e mezzo con ottimo umore.

Pesci

Amore: partner perfetti.

Lavoro: il ‘no’ è una parola che per voi non esiste, tutto è possibile.

Fortuna: avete prenotato anche per lei le vacanze perché ormai fate tutto da soli.

Il consiglio del giorno: ottimo momento per seminare tutti i vostri desideri e obiettivi.

Voto 8 e mezzo attivissimi.