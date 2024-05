Israele-Hamas, le ultime notizie in diretta sulla guerra a Gaza. Gli USA sospendono l’invio di bombe a Tel Aviv

Le ultime notizie di oggi 8 maggio 2024 sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas e gli aggiornamenti sull'operazione Rafah: cosa sta succedendo. Nel corso della notte un attacco aereo israeliano ha ucciso almeno sette persone e ne ha ferite molte altre a Gaza City. Lo ha riferito l'ospedale locale al-Ahli, affermando che un raid ha ucciso tutti i membri di una famiglia. Intanto la Giordania ha fatto sapere che coloni israeliani hanno attaccato un convoglio di aiuti umanitari diretto al valico di Erez nel nord della Striscia di Gaza e "manomesso il suo contenuto", nel secondo incidente simile in meno di una settimana.

In questo quadro in costante deterioramento gli Stati Uniti hanno sospeso la consegna di un carico di bombe dopo la mancata risposta di Israele alle "preoccupazioni" di Washington in merito all'annunciata offensiva su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha detto un alto funzionario militare americano. "Si tratta di 1.800 bombe da 910chili e 1.700 bombe da 225 chili", ha detto la fonte dell'amministrazione Biden coperta da anonimato. "Non abbiamo preso una decisione definitiva su come procedere con questa spedizione", ha aggiunto il funzionario Usa.

Mattarella alle Nazioni Unite: “Finanziamenti all’Unrwa sono fondamentali, vanno ripresi”

UNICEF: “A Rafah centinaia di migliaia di bambini disabili, malati e malnutriti. Evacuarli è impossibile”

08:28 Russia: "Attacco israeliano a Rafah porterebbe a disastro umanitario" L'offensiva dell'occupazione israeliana a Rafah porterebbe a un disastro umanitario. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov. La notizia è riportata dalla Tass. "Sarebbe un disastro umanitario, ci sono molti civili adesso, comprese donne e bambini – più di 1,5 milioni di persone si sono ammassate nel sud della Striscia di Gaza, nella zona di Rafah", ha detto ai giornalisti. A cura di Davide Falcioni 08:07 Hamas: "Donna in ostaggio uccisa dalle bombe israeliane" Il portavoce delle brigate Al-Qassam Abu Ubaida ha annunciato che una donna israeliana di 70 anni, Judy Feinstein, ostaggio di Hamas, "è morta per le gravi ferite riportate con un altro ostaggio in un bombardamento dell'Idf sul luogo in cui erano detenuti un mese fa". Lo riporta la radio turca Tnt. Stando a quanto riferito, la donna sarebbe morta "in mancanza delle necessarie cure mediche a causa della distruzione degli ospedali nella Striscia di Gaza da parte di Israele". La donna, sarebbe rimasta gravemente ferita il 7 ottobre, curata a Gaza e, dopo essersi ripresa, riportata al luogo di detenzione e colpita durante un raid. A cura di Davide Falcioni 07:34 Fonti egiziane: "Israele e Hamas d'accordo a tornare al tavolo della trattativa" "Tutte le parti sono d'accordo a tornare al tavolo delle trattative" per una tregua tra Israele e il movimento islamico palestinese Hamas. Lo riporta il media egiziano al Qahera News, vicino ai servizi segreti, citando un "alto responsabile". La stessa fonte ha detto che mediatori egiziani, del Qatar e americani stanno discutendo al Cairo con Hamas. A cura di Davide Falcioni 07:26 Borrell, UE: "Un attacco israeliano a Rafah sarebbe devastante" "Si sta concretizzando un’operazione di terra a Rafah, che non potrà che causare ulteriori, inaccettabili e devastanti conseguenze umanitarie. Sono urgenti il cessate il fuoco immediato e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi. Mentre a Gaza si diffonde la carestia, Israele deve garantire l’accesso umanitario". Lo scrive su X Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari Esteri e la politica di sicurezza. A cura di Davide Falcioni