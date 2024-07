Congresso USA, atteso oggi Netanyahu: Kamala Harris diserta, 200 arresti nelle proteste a Washington Massima allerta a Washington dove alle 20 ora italiana il premier israeliano Benjamin Netanyahu terrà un discorso al Congresso. Mentre in strada migliaia di persone stanno già protestando, almeno 30 tra senatori e deputati dem diserteranno l’evento. Tra di loro anche Kamala Harris: “È vergognoso”. In serata atteso anche il discorso alla nazione di Biden. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Massima allerta a Washington e Capitol Hill blindato per l'atteso discorso che terrà al Congresso il premier israeliano Benjamin Netanyahu. In migliaia sono scesi in piazza per protestare contro la visita: al momento il Campidoglio è protetto da alte recinzioni metalliche e da migliaia di agenti – anche da New York – con cani e bici. Le strade sono state chiuse in tutta l'area circostante. Ci sono già migliaia di manifestanti che gridano slogan contro Bibi "criminale di guerra", contro il "genocidio" e a favore della Palestina libera. Una folla enorme con cartelli, striscioni, fischietti, megafoni e bandiere palestinesi.

Già nelle scorse ore circa 200 persone sono state arrestate per aver manifestato al Congresso contro la visita di Netanyahu. La polizia del Campidoglio ha affermato che i dimostranti sono stati arrestati perché "manifestare all’interno degli edifici del Congresso è contro la legge". I partecipanti al sit-in indossavano magliette rosse con la scritta Not In Our Name.

Non solo. Sono oltre 30 i democratici di Camera e Senato che diserteranno il discorso che Netanyahu pronuncerà, alle 14 ore di Washington (le 20 in Italia) al Congresso. Secondo Nbcnews, alcuni boicotteranno completamente il discorso, altri lo ascolteranno dai loro uffici senza andare in aula. Tra i senatori che non saranno in aula anche Patty Murray, presidente pro tempore del Senato, e Kamala Harris, che è anche presidente del Senato. La neo candidata democratica per le elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre dopo il ritiro di Joe Biden aveva già degli impegni precedenti. Ma la sua assenza è stata fortemente criticata. "È vergognoso e inconcepibile che Kamala Harris boicotti il discorso", ha detto lo Speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, sottolineando che "questo è un momento storico, un momento importante per il Paese, la gravità della situazione non può essere esagerata, ma Kamala Harris abbandona il suo posto".

Saranno assente anche l'ex Speaker Nancy Pelosi e Alexandria Ocasio-Cortez che ha annunciato via social la sua volontà di boicottare il discorso perché "40mila palestinesi sono morti, gli ostaggi non sono ancora a casa e Netanyahu è un criminale di guerra".

Anche il candidato repubblicano alla vice presidenza, scelto da Donald Trump, il senatore JD Vance non sarà in aula, sempre per impegni elettorali. Sempre questa sera è probabile che ci sia il discorso alla Nazione di Joe Biden.