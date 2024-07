USA 2024, Kamala Harris vola nei sondaggi e va avanti di 2 punti su Donald Trump: “Vinceremo”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Kamala Harris vola nei primissimi sondaggi dopo il ritiro del presidente Joe Biden dalla corsa alle elezioni presidenziali del 2024. L'attuale vicepresidente è davanti a Donald Trump di due punti percentuali, 44% a 42% in un sondaggio di Reuters-Ipsos (pubblicato sul sito dell'agenzia) tra gli elettori registrati, con un margine di errore del 3%. In una ipotetica gara a tre, Harris guida col 42%, contro il 38% del tycoon e l'8% di Robert F. Kennedy.

Insomma, la Harris è sempre più lanciata verso l'investitura per le presidenziali del prossimo 5 novembre. Nel corso di un comizio tenuto oggi a Milwaukee, in Wisconsin, il primo da candidata dem, ha affermato: "Non abbiamo paura di lavorare sodo… voglio unire il partito per vincere a novembre". Harris ha ribadito la sua "profonda gratitudine" a Joe Biden per il suo servizio alla nazione e ha rilanciato gli attacchi a Donald Trump, ricordando le sue condanne per abusi sessuali e per le truffe societarie. E si è detta "orgogliosa" di essersi assicurata la maggioranza dei delegati per la nomination.

Poi l'affondo al tycoon: "Donald Trump vuole riportare il nostro Paese indietro ma noi non indietreggeremo perché la nostra battaglia è per il futuro e la libertà. L'agenda di ‘Project 2025' indebolirà la middle class", ha ammonito, concludendo il comizio sulle note di Freedom, la hit del 2016 di Beyoncé. La canzone è ormai diventata l'inno della campagna di Harris, dopo il permesso concesso dalla pop star.

Non è mancato il commento dell'ex tycoon: "Kamala Harris sarà più facile da battere di Joe Biden", ha detto Trump, aggiungendo che è "assolutamente" pronto ad un dibattito con lei. "Penso che sia importante. Veramente sarei disposto a fare più di un dibattito", ha concluso.