video suggerito

Chi è Tom Homan, il nuovo responsabile del controllo delle frontiere scelto da Trump Donald Trump ha nominato l’ex agente di polizia Tom Homan responsabile del controllo delle frontiere e dell’immigrazione negli Stati Uniti. Il funzionario 62enne, fedelissimo del tycoon, sarà responsabile di “tutte le deportazioni degli immigrati clandestini nel loro Paese di origine”, ha spiegato Trump. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Donald Trump ha nominato l'ex agente di polizia Tom Homan responsabile del controllo delle frontiere e dell'immigrazione negli Stati Uniti. Il funzionario, che ha ricoperto il ruolo di direttore ad interim dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante la prima presidenza Trump, tornerà alla guida dell'agenzia che supervisiona i confini del Paese.

"Sono lieto di annunciare che l'ex direttore dell'Ice e fedele sostenitore del controllo delle frontiere, Tom Homan, si unirà all'amministrazione Trump, responsabile dei confini della nostra nazione ("The Border Czar")", ha scritto il tycoon sul social network Truth.

"Conosco Tom da molto tempo e non c'è nessuno più bravo di lui nel sorvegliare e controllare i nostri confini", ha detto ancora Trump. Homan sarà responsabile di "tutte le deportazioni degli immigrati clandestini nel loro Paese di origine", ha aggiunto.

Anche Elon Musk si è congratulato con Homan per la nuova nomina: "Congratulazioni a Tom Homan per l'incarico di far rispettare i nostri confini!", ha scritto su X.

Da agente di polizia a direttore dell'ICE, la carriera politica di Tom Homan

Tom Homan, 62 anni, è un ex agente di polizia, ruolo che ha ricoperto prima di entrare nell'allora Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione degli Stati Uniti nel 1984. Negli anni successivi ha fatto parte della Border Patrol, l'agenzia federale di polizia responsabile della sicurezza dei confini statunitensi, mentre nel 2013 è stato nominato da Barack Obama direttore esecutivo associato dell'ICE, l'agenzia di controllo dell'immigrazione e delle dogane.

Nel 2017, durante la prima presidenza Trump, è arrivato il salto di carriera per Homan, a cui è stato assegnato il ruolo di direttore ad interim dell'agenzia, divenuto poi permanente.

Nel periodo alla guida dell'ICE, Homan si è contraddistinto per una linea abbastanza intransigente in materia di immigrazione. In particolare, è stato tra i più strenui sostenitori della necessità di separare i figli degli immigrati dai loro genitori come strumento deterrente, tramite cui ridurre gli ingressi illegali nel Paese e impedire i flussi.

Dopo il suo ritiro dal governo nel 2018, ha collaborato con Fox News, rete da sempre vicina alle posizioni repubblicane.

Perché Trump ha scelto Homan come responsabile del controllo frontiere

La nomina di Homan a responsabile del controllo delle frontiere si inserisce all'interno della politica anti-immigrazione annunciata da Trump, che promette di imprimere una svolta alla gestione assunta dall'amministrazione Biden.

Il tycoon ha spiegato che le responsabilità di Homan riguarderanno "la frontiera meridionale, la frontiera settentrionale, tutta la sicurezza marittima e quella dell'aviazione". L'ex agente di polizia rappresenta per il leader repubblicano un alleato con cui condividere la stessa linea dura contro il fenomeno migratorio.

Con ogni probabilità, l'agenda del leader MAGA in materia di immigrazione sarà tutta incentrata sull'operazione di "deportazione di massa" dei migranti promessa dal tycoon e a cui prenderà parte anche Homan. In questi giorni, lo staff di Trump sta lavorando al programma per deportare e trasferire gli irregolari presenti nel Paese, ma il piano si preannuncia complesso sia da un punto di vista economico che logistico.