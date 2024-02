Sanremo 2024 entra nelle classifiche americane: Mahmood, Geolier e Annalisa in top 100 di Billboard Mahmood, Geolier, Annalisa e Angelina sono entrati nella Billboard 200, la classifica americana dei singoli più ascoltati della settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le canzoni e gli artisti di Sanremo 2024 entrano anche nella Billboard 200, ovvero la classifica, pubblicata dalla rivista americana, delle migliori canzoni a livello globale che si basa sulle vendite digitali e sullo streaming online da oltre 200 Paesi in tutto il mondo. Quella di Billboard è la classifica di riferimento della discografia americana e con l'enorme spinta in streaming delle canzoni del Festival era normale che ci fosse un effetto anche oltreoceano, che conferma i grossi numeri ottenuti nelle scorse settimane, il peso della kermesse condotta da Amadeus e soprattutto l'esordio nelle sette delle prime dieci posizioni delle canzoni più ascoltate in streaming nel weekend d'esordio.

Mahmood con Tuta Gold sempre la migliore tra le italiane

Nella posizione più alta della classifica c'è Mahmood con Tuta Gold, l'artista che più di tutti ha sfruttato il post Sanremo, indipendentemente dal non essere entrato in top 5. La sua canzone è diventata quella più amata, con 30 milioni di stream su Spotify, davanti anche a un altro re dello streaming nazionale come Geolier che, al momento, è fermo – si fa per dire – a 27 milioni. Il cantautore milanese può essere contento della posizione 52, di poco fuori dalla Top 50, quindi, a causa soprattutto dell'uscita del nuovo album di Kanye West e Ty Dolla Sign, che hanno mandato le canzoni dell'album in classifica, togliendo all'artista italiano la soddisfazione di entrare tra le prime 50.

Le posizioni di Geolier, Annalisa e Mango

Sono tre gli artisti italiani presenti nelle prime cento posizioni, con Geolier che entra alla posizione 91 con I p' me, tu p' te e può vantare anche il secondo video più visto tra quelli del lotto sanremese, sempre alle spalle di Mahmood. La terza artista che riesce a classificarsi nella top 100 della classifica dei singoli Billboard è Annalisa che con la sua Sinceramente riesce ad arrampicarsi fino alla posizione 95 e mettere a curriculum un risultato importante. E Angelina Mango, invece? La vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, con La noia, riesce comunque a entrare in classifica, poco oltre la posizione 100: l'artista lucana, infatti, esordisce alla posizione 110.

Cos'è la classifica Billboard 200

Le posizioni della Billboard 200 rispecchia anche quella italiana, con Mahmood che ha esordito davanti a geolier, secondo, Annalisa, terza e Mango, quarta. Nonostante gli stream siano principalmente italiani, il peso di questi ascolti spingono gli artisti italiani nella classifica più conosciuta al mondo, regalando, comunque, un altro po' di visibilità – non per forza streaming, ovviamente – agli artisti anche all'estero. Billboard descrisse la propria classifica come "la prima classifica autorevole che classifica le migliori canzoni a livello globale".