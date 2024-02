Il video di I p’ me, tu p’ te di Geolier con Rosa Ricci e Pino di Mare Fuori è il più visto di Sanremo 2024 Il video di I p’ me, tu p’ te di Geolier è il più visto tra quelli delle canzoni del Festival di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Il video di I p' me tu p' te, la canzone con cui Geolier si è classificato al secondo posto dell'ultimo Festival di Sanremo, è in testa ai trend di Youtube dei videoclip musicali più virali del momento ed è il più visto tra quello delle canzoni che hanno partecipato all'ultimo Festival. Il rapper napoletano ha la seconda canzone più streammata su Spotify, in un testa a testa quotidiano con Tuta Gold di Mahmood, unici due a entrare nella top 50 Global della piattaforma di streaming svedese, ma per quanto riguarda il video, è il suo a essere il più visto tra quelli sanremesi con oltre 8 milioni di visualizzazioni in poco più di una settimana.

L'effetto Geolier colpisce anche questa volta, con le canzoni del rapper di Secondigliano che sono sempre nelle classifiche delle più ascoltate e streammate della settimana d'uscita, così come avviene per i video, ma questa volta, con un Sanremo da milioni di spettatori, non era scontato, soprattutto visti i numeri di Mahmood. Eppure il video diretto da Davide Vicari vola nei trend della piattaforma video di Google, probabilmente anche grazie all storia e ai protagonisti che lo interpretano: i due attori che recitano nel video di I p' me, tu p' te, infatti, sono Maria Esposito (Rosa Ricci in Mare Fuori) e Artem Tkatchuk (Pino in Mare Fuori), ovvero due attori in vista grazie alla amatissima serie Rai che è uscita nei giorni scorsi.

Il video racconta un amore malato, "quello che succede quando in un amore manca il rispetto e si rischia di cadere nel vortice di abitudini e azioni sbagliate, mentre in sottofondo il brano parla all’ascoltatore lanciando il messaggio opposto" come si legge nella nota stampa che accompagnava l'uscita del videoclip. Un video, appunto, che esprime il contrario di ciò che Geolier voleva raccontare conq uesta canzone e non è un caso che, assieme al regista abbia voluto chiudere con un messaggio, quindi dopo le violenze dei protagonisti, l'auto su cui viaggiano si capovolge e sullo schermo appare la scritta che chiude il video, ovvero "L’amore vero è pace, non tormento", che spiega in poche parole tutto quello che l’artista ha deciso di ricreare con il regista.

Geolier ha esordito al Festival di Sanremo come l'artista più ascoltato nel 2023, grazie all'uscita dell'album "Il coraggio dei bambini" che conteneva hit come "Money", "X Caso", "Chiagne" e "Come vuoi", tra le altre, a cui si sommano feat importanti come quelli di Everyday, brano di Takagi & Ketra a cui avevano collaborato Anna e Shiva o quello in Calcolatrici di Sfera Ebbasta, per citarne due. A Sanremo il rapper ha portato un pezzo completamente in napoletano – prodotto da Michelangelo – che "parla di una coppia che si ama troppo ma, allo stesso tempo, capisce che è arrivato il momento di riprendersi ognuno i propri spazi e pensare un po’ anche a se stessi. Amare vuol dire anche accettare la fine di una storia, nel rispetto dell’altro partner".