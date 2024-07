La scaletta del concerto di Geolier al Lucca Summer Festival: l’ordine delle canzoni

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Geolier allo Stadio Maradona di Napoli (ph Fabio Turco)

Dopo il successo ottenuto allo stadio Maradona di Napoli, dove ha collezionato quasi 150 mila persone in tre date e l'ottimo riscontro di Roma, Geolier sarà protagonista al Lucca Summer Festival il prossimo 5 luglio a partire dalle 21. Il rapper napoletano che da tre settimane è in testa alla classifica FIMI degli album più venduti/ascoltati della settimana con Dio lo sa arriverà venerdì 5 luglio in Piazza Napoleone per prendere parte a uno dei festival più rinomati e attesi dell'estate. Il rapper napoletano che trovò il successo nazionale grazie alla canzone P Secondigliano, è arrivato al suo terzo album ed è una delle certezze del rap italiano, considerato uno dei player più forti e influenti della scena, riuscendo, grazie alla partecipazione e il secondo posto all'ultimo Festival di Sanremo dove ha portato I p' me, tu p' te. Dopo Lucca, Geolier sarà protagonista a Milano, il 6 luglio, poi al Sonic Park di Stupinigi il 12, poi in alcuni festival a Gallipoli, Olbia e Diamante (tutte le info sul sito di Magellano Concerti)

La scaletta del concerto di Geolier al Lucca Summer Festival

In queste settimane Geolier è stato protagonista di concerti da decine di migliaia di spettatori a data, portando con sé tantissimi ospiti, da Gigi D'Alessio a Tony Effe, Guè, Rose Villain, tra gli altri. Non è una novità che il rapper napoletano sia uno dei più stimati e importanti dell'attuale scena, il suo album precedente "Il coraggio dei bambini" è stato il più ascoltato del 2023, mentre il nuovo Dio lo sa è primo da tre settimane, ovvero da quella d'uscita ed è stato già certificato disco di platino. Non si conosce ancora quella che sarà la scaletta ufficiale per Lucca ma probabilmente non differirà molto da quelle precedenti come questa del Maradona, dove si esibì con brani come Money, Si stat tu, Io t'o giuro, Chiagne, Nu parl, nu sent, nu vec, L'ultima poesia e Come vuoi, tra le altre.

Per sempre

Money

So fly

Presidente

Si stat tu

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Moncler

Ricchezza

Episodio d'amore

Idee chiare

Chiagne

Narcos

Maradona

Capo

Nu parl, nu sent, nu vec

2 secondi

Il male che mi fai

Gia lo sai

Voglij sul a te

Na caten

Emirates

Sarò con te

L'ultima poesia

Napoletano

I p’ me, tu p’ te

M manc

X caso

Io to giur

Campioni in Italia

Ammò ma chi t sap

CLS

Cadillac

Dio lo sa

El pibe de oro

P secondiglian

Una come te

Finché non si muore

Come vuoi

Give you my love