Il testo e il significato di El Pibe De Oro, la connessione tra Geolier, Maradona e Napoli A due mesi dal primo spoiler e in attesa delle tre date da record allo Stadio Diego Armando Maradona, Geolier ha pubblicato nelle scorse ore El Pibe De Oro. Qui il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier, foto di Comunicato Stampa

A due mesi di distanza dal primo spoiler del brano, Geolier ha pubblicato nelle scorse ore El Pibe De Oro: il singolo è stato prodotto da Poison Beatz e arriva dopo il successo sanremese di I p’ me, tu p’ te e la collaborazione con Ultimo in L'ultima poesia. Nel frattempo, è iniziato il conto alla rovescia per i tre appuntamenti allo Stadio Diego Armando Maradona. Il rapper sarà il primo, artisti internazionali inclusi, ad aver la possibilità di esibirsi in tre date consecutive in uno degli stadi più importanti d'Europa, il prossimo 21, 22 e 23 giugno. Prima di questi, la data zero il 15 giugno allo stadio Franco Scoglio di Messina, prima di attraversare l'Italia la prossima estate, tra Roma, Lucca, Milano e Torino, senza dimenticare il Red Valley in Sardegna, a Olbia.

Il testo di El Pibe de oro

Yeah

Valeria me piace abbronzata, quindi sto sempe in vacanza

Sorde rendono cchiù chiatto, a me m'hanno reso arrogante

Sto arapenno società mentre l'aereo arap"o flap

Duemila piede d'altezza, pe certezza, ‘o capitano

Aggi"a fá tutte cose ‘int'â vita mia

Tranne ‘o ‘nfame, tranne ‘o scemo

Aggi"a pruvá tutte cose ‘int'â vita mia

Tranne ‘o cazzo, so' nu genio

Uà, che culo che tene chesta

Pare nu quadro, pare ‘e marmo, pare ‘e Cardi B

Ch taglia? XL o XXXX

‘o G-Class però nun ‘o port

Comme songo scemo, spengo pure ‘e sorde

Songo tutte eguale ‘sti guaglione d'ogge

Forse pecché vanno addò stesso dottor

Me so' addurmuto a Napule ‘ncopp'ô diretto

E ‘o nomme d"a città addò vaco nn'saccio comme se legge

St'Huracán sbanda ‘int'ê curve a treciento

Tengo tutte ‘sti scieme, nn'tengo tiempo pé stenner

A me me ne fotte proprio, t"o ggiuro

Femmene se spogliano e se vestono subito

Sto guardanno ‘ncielo, d"a cielo po ‘a terra

Tre pnzier e tu a quatt, ij aggia addiventà leggend

Ng sta manc sfizij e pigliam co nunchaku

Ess m chiamm Manu, pigl' o stess stipend' e Osimhen int o Napl pero registr assttat

Ma c teng a vre si frnesc riman agg fatt t cos

Ma c teng a vre si m scipp a purtier m’accat o sce mic m’accong

Simm e stess re film,comme brad,al pacin o de niro

Song' Americ e par ca prim c’ascev nun c' stev picciò m' può chiamma Amerigo

Song el pibe de oro

A gent m’apprezz pcchè sta ricchezz a ragiung chi vnen o coco

Frate mett in mot o tendr, p raggiungr

A spiaggia, nun m’aggiungn

In list, m raggiungn

In stanz, chiov e song chiu allegr,si sta o sol,

nzo allegr ramm e sord

c’almen facc fess o pnzier

Me so' addurmuto a Napule ‘ncopp'ô diretto

E ‘o nomme d"a città addò vaco nn'saccio comme se legge

‘St'Huracán sbanda ‘int'ê curve a treciento

Tengo tutte ‘sti scieme, nn'tengo tiempo [?]

A me me ne fotte proprio, t"o ggiuro

Femmene se spogliano e se vestono subito

Sto guardanno ‘ncielo, d"a cielo po ‘a terra

Tre pnzier e tu a quatt, ij aggia addiventà leggend

Il significato di El Pibe de oro

El Pibe De Oro è stata svelata la prima volta nei primi giorni di marzo, quando è comparso un piccolo spoiler su Instagram con la prima strofa della canzone: nel video, veniva ripreso l'autore campano nel cortile di un'abitazione negli Stati Uniti. La canzone, prodotta da Poison Beatz, è un chiaro riferimento al parallelismo sportivo-musicale con Diego Armando Maradona, soprattutto nella comparazione affettiva del pubblico nei confronti dei due personaggi. In espressioni come "Me so' addurmuto a Napule ‘ncopp'ô diretto e ‘o nomme d"a città addò vaco nn'saccio comme se legge" o "Tre pnzier e tu a quatt, ij aggia addiventà leggend", Geolier mostra il suo attaccamento alla città e il destino che ha scelto di perseguire, mentre nel testo è possibile leggere riferimenti calcistici, come quando canta: "Essa me chiamma Manu, piglio ‘o stesso stipendio ‘e Osimhen int' ‘o Napule però registro assittato". Per sottolineare quanto Geolier abbia unito Napoli e gli Stati Uniti nell'immaginario, viene utilizzata la metafora con Amerigo Vespucci quando canta: "Song' Americ e par ca prim c’ascev nun c' stev picciò m' può chiamma Amerigo".