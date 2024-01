Nessuno come Geolier: il rapper annuncia la terza data allo stadio Diego Armando Maradona Geolier ha annunciato pochi minuti fa il terzo appuntamento consecutivo nel 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: il 21 giugno. Il rapper napoletano è il primo nella storia a riuscirci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Geolier, foto di Comunicato Stampa

Sono gli ultimi giorni d'attesa prima di salire sul palco del Festival di Sanremo 2024 con I p' me, tu p' te e Geolier ha deciso di sorprendere i suoi fan con un annuncio "storico": salgono a tre, infatti, gli appuntamenti allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Infatti, dopo il tutto esaurito del 22 e del 23 giugno, il cantante ha annunciato che si esibirà anche il 21 giugno, che diventerà a questo punto tra le più attese del 2024 per il suo pubblico. L'annuncio della terza data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è anche un risultato storico per il rapper classe 2000 da Secondigliano: nessuno mai, artisti internazionali inclusi, aveva registrato un trio di date consecutive allo Stadio San Paolo, da alcuni anni rinominato Stadio Diego Armando Maradona.

Un brano interamente in napoletano a Sanremo 2024

Sarà un 2024 con poche pause per Geolier, che nelle prossime settimane esordirà sul palco dell'Ariston con I p' me, tu p' te, scritto insieme a Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Davide Totaro, aka Dat Boi Dee, Francesco D’Alessio, Gennaro Petito, aka Poison Beatz e Michelangelo. Come annunciato da Amadeus, il suo brano sarà interamente in napoletano: "Si tratta di una realtà discografica fortissima, sarà che ho la moglie napoletana e la capisco. Oggi i testi in napoletano sono distribuiti a livello nazionale e ascoltati in ogni parte d'Italia, da nord a sud. Ecco perché ho aperto le porte a Geolier. Non è più solo musica partenopea, ma nazionale".

I piani di Geolier nel 2024

Nel frattempo, il 2024 potrebbe essere anche il momento di un ritorno discografico per Geolier, dopo il grande successo de Il coraggio dei bambini nel 2023: l‘album è stato il più ascoltato in Italia nell'ultimo anno, venendo anche certificato cinque volte disco di platino. Sullo sfondo, infatti, oltre al terzo album da solista, c'è un discorso aperto anche per il joint album con Luché, annunciato la scorsa estate, ma che non ha visto la luce negli ultimi mesi del 2023. Chissà che il 2024 potrebbe diventare la timeline giusta per un doppio progetto discografico, presentato questa volta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dopo il grande tour nei palazzetti del 2023 che lo ha visto esibirsi tre volte al Palapartenope di Napoli. Magari anche con qualche traguardo raggiunto al Festival di Sanremo 2024.

Leggi anche Perché Selena Gomez potrebbe ritirarsi dalla musica

Le date annunciate nel 2024

Qui le date annunciate da Geolier nel 2024.

15 GIUGNO – MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

21 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – NUOVA DATA

22 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

23 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

28 GIUGNO – ROMA – ROCK IN ROMA – IPPODROMO CAPANNELLE

29 GIUGNO – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST – NUOVA DATA

5 LUGLIO – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL – NUOVA DATA

6 LUGLIO – MILANO – FIERA MILANO LIVE – RHO

12 LUGLIO – STUPINIGI (TO) – SONIC PARK – NUOVA DATA

12 AGOSTO – GALLIPOLI (LE) – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – PARCO GONDAR NUOVA DATA

16 AGOSTO – OLBIA (SS) – RED VALLEY – NUOVA DATA