Le canzoni di Sanremo scalzate via da Sfera Ebbasta e Shiva: in Top 10 Spotify solo Olly con Balorda Nostalgia Sfera Ebbasta e Shiva si prendono quasi la totalità della top 10 della Top 50 Italia, scalzando le canzoni del Festival di Sanremo. A resistere è solo Olly con Balorda Nostalgia.

La Top 50 Italia

Ci voleva l'uscita a sorpresa dell'album di due dei rapper che hanno scritto la Storia della trap italiana degli ultimi anni per vedere le canzoni del Festival di Sanremo quasi completamente scalzate dalla top 10 delle canzoni più ascoltate su Spotify. Nella Top 50 Italia, infatti, ovvero la classifica che quotidianamente monitora i brani più ascoltati sulla piattaforma in streaming, le canzoni del Festival non si vedono più e il colpo d'occhio mostra come siano solo le canzoni del joint album tra Sfera Ebbasta e Shiva Santana Money Gang (che nasce da due delle espressioni più famose dei due cantanti).

Olly unico in top 10 oltre a Shiva e Sfera

L'unica eccezione in questa speciale top 10, infatti, è Balorda Nostalgia di Olly, la canzone con cui l'artista è riuscito ad aggiudicarsi l'edizione 2025 di Sanremo. Con 398 mila ascolti, infatti, Olly e Jvli riescono a conquistare due posizioni rispetto al giorno prima e salire dalla nona alla settima posizione. A un giorno dall'uscita delle nuovpìe classifiche, quindi, Sanremo 2025 esce quasi completamente dalle classifiche e probabilmente questo sarà anche il mood della classifica settimanale in streaming a cui si aggiungerà anche la classifica FIMI degli album e dei singoli, anche perché l'album ha anche esordito in seconda posizione nella classifica Global Spotify degli album più streammati nel weekend d'esordio.

Quali canzoni di Shiva e Sfera sono prime in classifica

Il secondo brano sanremese che resiste questa ondata trap è Incoscienti giovani di Achille Lauro che è in dodicesima posizione, dietro ad Artie5ive. Per il resto è questo joint album a fare la voce grossa in classifica e come ascolti streaming. In prima posizione, infatti, c'è NEON, mentre alla seconda posizione c'è la canzone con cui parte l'album, ovvero Non metterci becco, mentre in terza posizione c'è Sei persa. Lunedì vedremo anche se e quali tra queste canzoni avrà raggiunto qualche certificazioni. Tra le sanremesi Balorda nostalgia è stata la prima canzone a raggiungere il platino, unica assieme a La cura per me di Giorgia.