Giorgia raggiunge il platino con La cura di me, unica con Olly dopo Sanremo 2025, i Kolors sono oro Giorgia è la seconda artiosta di Sanremo 2025 a raggiungere la certificazione di platino dopo Olly. Certificati anche i The Kolors, Damiano David, Geolier e Rose Villain, mentre Vera Baddie di Anna è al quarto platino.

A cura di Redazione Music

Giorgia in studio (via Instagram)

Giorgia con La cura di me raggiunge Olly e la sua Balorda Nostalgia alla certificazione di platino, con 100 mila copie della sua canzone streammata e scaricata. Bene Damiano David, che festeggia l'oro con Born with a broken hear, Anna che va platino con l'album Vera Baddie, Geolier e Rose Villain oro con Tu ed io e anche i Pinguini tattici nucleari, platino con Islanda. A un mese e mezzo dalla fine del Festival di Sanremo, la canzone della cantante romana continua a cogliere successi e prosegue la sua corsa alle certificazioni: dopo aver raggiunto la prima certificazione oro di quest'ultima edizione subito dopo il vincitore del festival e Fedez, Giorgia è la seconda, del lotto sanremese di Conti, a ergersi fino a quella di platino che, con le nuove soglie, entrate in vigore a partire dall'1 gennaio 2025, è un traguardo non proprio alla portata di tutti.

Platino per Giorgia, unica sanremese con Olly

Questa certificazione è una parziale ricompensa al fatto che Giorgia non sia entrata neanche tra i primi cinque finalisti dell'ultima edizione del Festival, così da non potersi giocare la vittoria del Festival o, almeno, un posto sul podio. Eppure La cura per me è una delle canzoni più amate tra quelle che hanno suonato sul palco dell'Ariston lo scorso febbraio. La canzone, infatti, resiste al secondo posto della classifica FIMI dei singoli, subito dietro Olly e dopo aver toccato la seconda posizione, oggi è undicesima, ma in risalita, nella speciale delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane la scorsa settimana: "e mentre mi esercito alla musica nuova mi dicono che LACURAPERME è disco di platino, allora grazie a voi che la cantate e l’ascoltate e a tutte le persone che lavorano con me con dedizione passione e… tanta cura" ha scritto la cantante su Instagram.

I The Kolors decima certificazione per Sanremo 2025

E se quello di Giorgia è il secondo platino tra i sanremesi, i The Kolors si aggiungono a quelli certificati oro con la loro Tu con chi fai l'amore, diventando la decima canzone certificata dopo La Tana Del Granchio di Bresh, Cuoricini dei Coma_Cose, Fuorilegge di Rose Villain, La Mia Parola di Shablo con Tormento, Guè e Joshua, Battito di Fedez, La Cura Per Me di Giorgia, appunto, Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi – che tra qualche settimana rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Festival, e Incoscienti Giovani di Achille Lauro, oltre a Balorda Nostalgia di Olly. I The KOlors sono reduci da un fortunato tour nei club europei e sono primi in radio.

Quattro platini per Anna, primo oro per Damiano David

Tra le certificazioni di questa settimana si fa notare anche quella di Damiano David che con Born with a broken heart raggiunge la prima certificazione della sua carriera senza i Maneskin che con Beggin' ne ha raggiunti quattro a cui si aggiungono tra gli altri, i tre di The Lonelist. Incredibile Anna che col suo primo album raggiunge la sua quarta certificazione di platino, un risultato incredibile per un esordio e soprattutto per una rapper. A proposito di rapper, Geolier e Rose Villain sono oro con Tu ed io, mentre Islanda dei Pinguini Tattici nuclaeri è platino, così come l'ultimo album di Bad Bunnie, Debí tirar màs fotos.