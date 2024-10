Testo, traduzione, significato e video di Born With a Broken Heart, il nuovo singolo di Damiano David

video suggerito

La carriera da solista di Damiano David sta prendendo il volo, dopo il grande successo di Silverlines, uscito il mese scorso, il cantante dei Maneskin ha pubblicato un nuovo brano. Il titolo è Born With a Broken Heart, un brano in cui Damiano parla di sofferenza emotiva, del suo essere imperfetto, del suo senso di inadeguatezza e dell’incapacità di adattarsi a vivere con tutti.

Il testo di Born With a Broken Heart

I’ve been trying to change (Oh-oh)

Trying to find somebody to love me

Oh-no, but I end up in the same damn place again

Hoping that I could be different, but I’d be blind to pretend

I wish that I was perfect (Just like you)

But I’m an alien

Oh-no, I’m setting out an SOS, take me home

We’re not meant to be together, no

What if I said I’m tryin’ to save your love from dyin’?

Baby, I’m too far gone

Don’t wanna see you cryin’, but I just know who I am

And, baby, that’s the hardest part of—

Baby, you can’t fix me

I was born with a broken heart

If I was a cat (Oh-oh)

You would be a balloon

Oh, I wanna feel the same as you, master

I wanna feel the same as you, but I don’t

Oh, what if I said I’m tryin’ to save your love from dyin’?

Baby, I’m too far gone

Don’t wanna see you cryin’, but I just know who I am

And, baby, that’s the hardest part of—

Baby, you can’t fix me

I was born with a broken heart

Oh, oh

Sorry that I’m leaving

Oh, oh

Sorry, we’re just different

But, baby, you can’t fix me

What if I said I’m tryin’ to save your love from dyin’?

Baby, I’m too far gone

Don’t wanna see you cryin’, but I just know who I am

And, baby, that’s the hardest part of—

Baby, you can’t fix me

Baby, you can’t fix me

Baby, you can’t fix me

I was born with a broken heart

Traduzione di Born With a Borken Heart

Ho cercato di cambiare (Oh-oh)

Cercando qualcuno che mi ami

Oh-no, ma finisco nello stesso maledetto posto di nuovo

Sperando di poter essere diverso, ma sarebbe una bugia fingere

Vorrei essere perfetto (Proprio come te)

Ma sono un alieno

Oh-no, sto lanciando un SOS, portami a casa

Non siamo fatti per stare insieme, no

E se ti dicessi che sto cercando di salvare il tuo amore dal morire?

Tesoro, sono troppo lontano

Non voglio vederti piangere, ma so solo chi sono

E, tesoro, questa è la parte più difficile—

Tesoro, non puoi aggiustarmi

Sono nato con il cuore spezzato

Se fossi un gatto (Oh-oh)

Tu saresti un palloncino

Oh, voglio sentirmi come te, padrone

Voglio sentirmi come te, ma non ci riesco

Oh, e se ti dicessi che sto cercando di salvare il tuo amore dal morire?

Tesoro, sono troppo lontano

Non voglio vederti piangere, ma so solo chi sono

E, tesoro, questa è la parte più difficile—

Tesoro, non puoi aggiustarmi

Sono nato con il cuore spezzato

Oh, oh

Scusa se me ne vado

Oh, oh

Scusa, siamo semplicemente diversi

Ma, tesoro, non puoi aggiustarmi

E se ti dicessi che sto cercando di salvare il tuo amore dal morire?

Tesoro, sono troppo lontano

Non voglio vederti piangere, ma so solo chi sono

E, tesoro, questa è la parte più difficile—

Tesoro, non puoi aggiustarmi

Tesoro, non puoi aggiustarmi

Tesoro, non puoi aggiustarmi

Sono nato con il cuore spezzato

Il significato di Born With a Borken Heart

Damiano David racconta di aver scritto questo brano in un momento molto buio della sua vita in cui temeva di aver perso la capacità di provare sentimenti di qualunque genere, arrivando quasi a uno stato di apatia. Ma la canzone è anche frutto di un nuovo amore che l’ha obbligato a confrontarsi con la paura di non essere all’altezza e non essere pronto per una relazione. Nel brano Born With a Broken Heart, Damiano David propone una sorta di auto analisi di sé che lo porta a fare i conti con un senso di inadeguatezza e ad esplorare un grande sofferenza emotiva e a capire che, nonostante i tentativi, non è in grado di cambiare e raggiungere la perfezione che attribuisce invece alla persona che ama dipinta invece come padrona di sé stessa. Il cantante spiega di aver tentato più volte di cambiare con la speranza di trovare qualcuno che lo ami e di esserne all’altezza, tutto, però, senza successo. Finisce infatti per trovarsi “sempre nello stesso posto”. Il testo è carico di buone intenzioni e buoni propositi: David scrive di provare a salvare l’amore che c’è tra lui e la persona a cui si rivolge, ma nonostante i tentativi non riesce e, alla fine, si rassegna: “Baby, you can’t fix me. I was born with a broken heart”.

Il video di Born With a Broken Heart

Il videoclip del brano è stato diretto da Aerin Moreno e rappresenta una fantasia di David. Quello che voleva creare era un mondo in cui, una volta entrati, tutto diventa magico e bello. Un mondo in cui le cose negative vengono recepite solo come costruttive, riti di passaggio per arrivare a un nuovo step della vita.