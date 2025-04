Damiano David è oro con Born with a broken heart, è la prima certificazione senza i Maneskin

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Damiano David raggiunge la sua prima certificazione italiana da solista con Born with a broken heart: il secondo singolo senza i Maneskin, infatti, diventa oro a poco più di cinque mesi dall'uscita. La canzone, che sarà inserita nel primo album del cantante Funny Little Fears, che uscirà il prossimo 16 maggio, è anche la più ascoltata dell'artista italiano che è sta per sfondare il tetto dei centomila stream su Spotify, dove attualmente è a quota 92 milioni, tenendo ben a distanza sia il primo singolo pubblicato da solista, ovvero Silverlines, prodotto da Labirinth, sia l'ultimo singolo Next Summer, uscito il 28 febbraio scorso. Il singolo, intanto, è diventato oro anche in Belgio.

100 mila copie per Born with a broken heart

Born with a broken heart, quindi, raggiunge le 100 mila copie tra download e stream su Spotify, soglia aumentata a partire dall'1 gennaio di quest'anno dalla FIMI. Per adesso il cantante non ha commentato questo risultato. David, però, non è nuovo a questo tipo di soddisfazioni, anzi, con i Maneskin ha raggiunto più volte sia le certificazioni di platino che quelle d'oro. Il loro successo più grande, ovvero la cover di Beggin' ha ottenuto, solo in Italia, quattro dischi di platino a cui si aggiungono i tre di The Lonelist e le certificazioni d'oro di Vengo dalla Luna e Gossip, tutti conquistati nel 2024. Tra gli album ci sono i cinque platini sia del primo album Il ballo della vita che il secondo Teatro d'ira vol 1 a cui si aggiunge il doppio platino di Rush!.

Le certificazioni dei Maneskin

Ci sono pure i quattro platini di I wanna be your slave, i due di Supermodel e Coraline, e quello di Mammamia, benché a ergersi su tutti c'è, chiaramente, Zitti e buoni, ovvero la canzone che ha dato il via a tutto il successo mondiale della band: quella, infatti, fu la canzone che vinse il Festival di Sanremo e successivamente l'Eurovision Song Contest, pochi mesi dopo, aprendo le porte del mondo musicale alla band romana. Nel frattempo, i Maneskin sono diventati un fenomeno mondiale e al contempo Damiano David, oltre a esserne il leader, ha pian piano conquistato un successo personale sempre maggiore.

Le carriere soliste di Victoria, Thomas ed Ethan

Lo scorso anno i singoli componenti della band hanno cominciato a dare spazio alle proprie carriere soliste, con Victoria De Angelis che si sta dando al djing, Thomas Raggi suona in giro per il mondo con artisti come Patti Smith e Tom Morello, mentre Ethan Torchio è quello che tiene il profilo più basso, continuando le sue attività da musicista. Damiano David è, però, quello più in vista, anche per via della relazione intrapresa con l'attrice Dove Cameron, ma soprattutto per una serie di canzoni azzeccate, che hanno portato milioni di stream e al prossimo album, oltre a 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, che si aggiungono ai circa 21 milioni della band.

Damiano David protagonista nel mondo

Damiano David, intanto è in promo mondiale, tra late show americani e radio francesi e tedesche, giù giù fino al Giappone, dove la band italiana è amatissima. Damiano si sta togliendo qualche soddisfazione, intanto ha portato suo padre a recitare nel video di Next Summer, ha suonato live le sue canzoni, provandole davanti a un pubblico, ha dichiarato di sognare un album fatto completamente in italiano. E a proposito di Giappone, Damiano David sarà tra i presentatori della nona edizione annuale dei Crunchyroll Anime Awards, che si terranno domenica 25 maggio al Grand Prince Hotel Shin Takanawa di Tokyo.