Nel video di Next Summer il Damiano David più anziano è interpretato da suo padre Daniele Damiano David ha chiamato con sé suo padre Daniele per interpretare un sé più adulto nel video di Next Summer, la sua ultima canzone da solista.

A cura di Francesco Raiola

Damiano David e il padre Daniele

Non è scritto nel comunicato stampa, né da altre parti, quindi per scoprire che colui che interpreta un Damiano più anziano nel video di Next Summer è il padre Daniele, bisogna scorrere i credit su Youtube. Sì, perché nel video del nuovo video del cantante dei Maneskin uscito pochi giorni fa, a ridosso dell'uscita del terzo singolo ufficiale da solista del cantante, tra i protagonisti c'è proprio Daniele David, ovvero il padre di Damiano che nella vita, però, non fa l'attore, bensì l'assistente di volo e a lui e alla madre deve la sua curiosità e la sua mentalità aperta, come ha spiegato in passato: "Mi reputo una persona fortunata, ho una famiglia super sana, mi hanno educato in maniera eccellente" ha detto in un'intervista a Gianluca Gazzoli per BSMT.

Il padre di Damiano David nel video di Next Summer

Il video di Next Summer vede Damiano David detenuto in carcere, vivendo la vita che si vive in prigione, con tanto di botte, esercizi fisici, ma anche di colloqui con la compagna. Man mano che il video va avanti, però la compagna cresce, diventa adulta e quasi sembra che oltre a lei ci sia la madre del detenuto, finché solo alla fine capiamo che quella donna non è altro che la versione più anziana della fidanzata. E lo scopriamo quando il cantante esce dal carcere e si avvia verso casa, e ad aprirgli la porta c'è una coppia più anziana che altri non sono che David e la compagna (interpretata da giovane da Elisa Fossati e da più adulta da Barbara Scoppa).

I credit nel video di Next Summer di Damiano David

Ma l'uomo che apre la porta, e rappresenta Damiano più adulto è Davide David, il padre del cantante che regala anche una curiosità in più ai fan del cantante e della band italiana. Che sia il Damiano più anziano lo si capisce innanzitutto perché l'uomo ha gli stessi tatuaggi che il figlio ha nella vita reale, infatti sul petto si può vedere quello che dice "Il ballo della vita", ovvero il primo album dei Maneskin, oppure lo si capisce, molto più facilmente guardando i credits del video girato dagli Younuts! nell'ex Carcere Pontificio di Velletri, dove c'è scritto, molto chiaramente, "Daniele David as older Damiano".

Il rapporto del cantante dei Maneskin con i genitori

Non si sa molto dei genitori del cantante che durante l'intervista di Fabio Fazio a Che tempo che fa ha citato la madre, mentre in un'intervista a Vogue Italia ha raccontato della sua infanzia e adolescenza con entrambi: "I miei genitori mi hanno sempre lasciato libero di esprimermi, di essere me stesso" ha spiegato, raccontando anche i loro viaggi che non erano nei resort, ma cercando di vivere le tradizioni di un posto: "l'ultimo viaggio fatto con loro e mio fratello è stato in Tanzania, una full immersion tra i Masai con cui giocavamo a calcetto e scambiavamo cibo", mentre sulla libertà nel fare musica disse: "all'inizio un po' di preoccupazione c'era, ma poi quando hanno visto che avevamo ingaggi per tre sere a settimana pur non essendo famosi, gestivamo un social, facevamo gli shooting, suonavamo per strada, scrivevamo e componevamo, e con quello che guadagnavamo riuscivamo a produrci i dischi, sono stati contenti di avere un figlio con una passione che lo teneva occupato tutto il giorno".

Di cosa parla la nuova canzone Next Summer

Damiano ha raccontato così la nuova canzone Next Summer, che arriva dopo Silverlines e Born with a broke heart: "A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d'amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell'esistenza". Nella nota stampa, invece, del video si dice: "(Il video vede) Damiano detenuto in un carcere e in cui si alternano momenti di tensione e violenza a momenti di tenerezza e poesia. L’ambientazione del video è una metafora della prigione mentale che ogni persona si ritrova ad affrontare e rappresenta l’idea che non è il mondo esterno a tenere tutti imprigionati, ma le paure e i pensieri di ciascuno".