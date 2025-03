video suggerito

Testo, traduzione, video e significato di Next Summer, Damiano David racconta l’essere prigionieri di se stessi La nuova canzone di Damiano David si chiama Next Summer e arriva dopo il successo di Born with a broken heart: qui testo, traduzione, significato e video. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Damiano David (ph Damon Baker)

Si chiama Next Summer la nuova canzone di Damiano David, cantante dei Maneskin che ha cominciato da mesi una fortunata carriera solista. Il brano arriva dopo i successi di Silverlines e soprattutto di Born with a broken heart, oltre alla cover di Nothing breaks like heart – canzone del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus – rifatta in occasione di San Valentino. Quella di Damiano è una ballata pop – prodotta da Jason Evigan & Mark Schick – che prosegue sulle note dei singoli precedenti, regalando ancora un'altra sfumatura del cantante italiano che sta trovando sempre più fortuna all'estero. Della canzone è uscito anche il video in cui "violenza e poesia si mischiano in momenti di vita all’interno di un carcere che diventa metafora delle prigioni mentali che ciascuno si crea".

Il testo di Next Summer

I thought that we had something good in our hands

In a minute, it just slipped away

So many things I didn't say before you threw it all away

I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid

And nobody really understands

But now I'm dancing to a band with all the demons in my head

Call me when he breaks your heart next summer

Baby, I'll be waiting here

Call me when you're all fucked up, my lover

And I'll be there to lick your tears

You had to throw away our love

To find out nothing's as good as us

So call me when he breaks your heart next summer

Leggi anche Testo e significato di Trieste, Lucio Corsi racconta la favola del vento come un cantante in tv

"If you love, let ‘em go," it's a saying that I heard

But I don't know if it works for me

So if I see you on my street, I know that it was meant to be

Do you still think of me when you're under the sheets?

Or does he give you everything? Yeah

So call me when he breaks your heart next summer

Baby, I'll be waiting here

Call me when you're all fucked up, my lover

And I'll be there to lick your tears

You had to throw away our love

To find out nothing's as good as us

So call me when he breaks your heart next summer

For everything under the sun

Every girl and every drug

It's never gonna be enough

‘Cause you were the one

So call me when he breaks your heart next summer

Baby, I'll be waiting here

Call me when you're all fucked up, my lover

I'll be there to lick your tears

But since you threw away our love

Then maybe something's as good as us

I really hope he breaks your heart next summer

La traduzione di Next Summer di Damiano David

Pensavo che avessimo qualcosa di buono tra le mani

In un minuto, è semplicemente scivolato via

Così tante cose che non ho detto prima che tu buttassi via tutto

Fingo di stare bene, ma sono perso e spaventato

E nessuno capisce davvero

Ma ora sto ballando una band con tutti i demoni nella mia testa

Chiamami quando ti spezzerà il cuore la prossima estate

Tesoro, ti aspetterò qui

Chiamami quando sarai incasinata, mia amata

E sarò lì a leccarti le lacrime

Hai dovuto buttare via il nostro amore

Per scoprire che niente è buono come noi

Quindi chiamami quando ti spezzerà il cuore la prossima estate

"Se ami, lasciali andare", è un detto che ho sentito

Ma non so se funziona per me

Quindi se ti vedo sulla mia strada, so che era destino

Pensi ancora a me quando sei sotto le lenzuola?

O ti dà tutto?

Allora chiamami quando ti spezzerà il cuore la prossima estate

Tesoro, ti aspetterò qui

Chiamami quando sarai incasinata, mia amata

E sarò lì a leccarti le lacrime

Hai dovuto buttare via il nostro amore

Per scoprire che niente è buono come noi

Allora chiamami quando ti spezzerà il cuore la prossima estate

Visto che tutto, sotto il sole,

Ogni ragazza e ogni droga,

Non sarà mai abbastanza

Perché eri tu quella giusta

Allora chiamami quando ti spezzerà il cuore la prossima estate

Tesoro, ti aspetterò qui

Chiamami quando sarai incasinata, mia amata

Sarò lì a leccarti le lacrime

Ma da quando hai buttato via il nostro amore

Allora forse qualcosa è buono come noi

Spero davvero che ti spezzi il cuore la prossima estate

Il significato di Nex Summer di Damiano David

La canzone sembra la storia, raccontata in maniera molto semplice, della fine di un amore, ma di uno dei due che non si rassegna, aspettando quando la storia successiva dell'altra persona andrà male per accoglierla di nuovo con sé. Eppure, come spiega lo stesso Damiano esiste un secondo grado di lettura: "A un primo ascolto, la canzone parla di un amore giovanile, una storia d'amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. È una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell'esistenza".

A Billboard ha parlato pure dello stile di scrittura semplice: "I testi sono molto semplici, piuttosto infantili. Quindi mi sono chiesto perché sono finito con questo tipo di testi, e credo sia perché quello che ho cercato di fare era raccontare un sentimento più intenso e complicato nel modo più semplice possibile", spiega. "Si tratta di non avere a che fare con se stessi e di rimanere bloccati nei propri limiti senza capire veramente perché le cose accadono. Si tratta di non essere in grado di affrontare i nostri errori e, invece, in modo codardo, desiderare che i propri errori possano essere di qualcun altro".

Il video della nuova canzone di Damiano David

Il video di Next Summer – girato dagli Younuts! –, comincia con una scritta in inglese che dice che "ogni uomo è la sua propria prigione" e prosegue raccontando l'ingresso di Damiano David in prigione e la sua vita all'interno. Una vita di violenze, ma anche di palestre, di colloqui con la sua amata e con i se stessi da anziani: "L’ambientazione del video è una metafora della prigione mentale che ogni persona si ritrova ad affrontare e rappresenta l’idea che non è il mondo esterno a tenere tutti imprigionati, ma le paure e i pensieri di ciascuno" si legge nel comunicato stampa e fa il pari con la spiegazione della canzone. Nel video è presente pure il padre del cantante, che interpreta il figlio da adulto, mentre la fidanzata da giovane è interpretata da Elisa Fossati, mentre nella versione adulta è Barbara Scoppa.