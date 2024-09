Testo, traduzione, significato e video di Silverlines, Damiano David esordisce solista senza i Maneskin

video suggerito

Si chiama Silverlines la prima canzone da solista di Damiano David, voce dei Maneskin. Qui il testo, la traduzione, il video e il significato di questo singolo che parla di una pace ritrovata.

A cura di Francesco Raiola

Damiano David

Damiano David si presenta con una ballata con voce e piano in primo piano, per Silvelines, la sua prima canzone senza i Maneskin uscita su tutte le piattaforme streaming ma senza una versione radio. Il cantante, infatti, aveva anticipato qualche giorno fa questo nuovo progetto che per ora si incarna in un brano prodotto da Labirinth in cui spoglia i panni da rocker e si veste con panni da cantautore, con una ballad che mette in risalto la sua voce, prima di tutto. E forse la scelta è proprio quella di liberarsi per un po' del suono della band di appartenenza; quindi via chitarra, basso e batteria, cercando – in questo percorso da solo (ma tranquilli, i Maneskin non si sciolgono) – un momento in cui a risaltare fosse la voce, il suo strumento. Nella nota stampa si parla di "un brano con un impianto stilistico e musicale dalla forte impronta cinematografica" in cui "L’estensione e la potenza vocale di Damiano, che qui vengono mostrate sotto una nuova luce, si uniscono a un testo intimo e poetico che si sviluppa per immagini e sensazioni, e alla produzione imponente di Labrinth".

Testo Silverlines

i feel

sorrow no more

the calm

after the storm

and peace belongs to me

until my tears run dry

and clouds fall from the sky

and all my fears they disappear

and i see silverlines

oooooh

oooooh

A smile

I welcome you

A darkness

I've long forgotten you ya

and peace belongs to me

until my tears run dry

and clouds fall from the sky

and all my fears they disappear

and i see silverlines

oooooh

oooooh

look at those light rays

no dark days anymore

lookin'alive

ain't no zombies in the morgue

don't need no bottles

ain't tryin'; to start no war

cuz peace belongs to me

oooooh

oooooh

Traduzione di Silverlines di Damiano David

Non sento

più dolore

la calma

dopo la tempesta

e la pace mi appartiene

finché le mie lacrime non si seccano

e le nuvole non cadono dal cielo

e tutte le mie paure non scompaiono

e vedo linee d'argento

Oooooh

Oooooh

un sorriso

ti do il benvenuto

un'oscurità

ti ho dimenticato da tempo

e la pace mi appartiene

finché le mie lacrime non si seccano

e le nuvole non cadono dal cielo

e tutte le mie paure non scompaiono

e vedo linee d'argento

Oooooh

Oooooh

guarda quei raggi di luce

niente più giorni bui

sembrare vivo

non ci sono zombi all'obitorio

non ho bisogno di bottiglie

non ci provo; non inizio nessuna guerra

perché la pace mi appartiene

Oooooh

Oooooh

Il significato di Silverlines

Questo percorso solista nasce, come si legge nella nota stampa, dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé, un modo per essere pienamente proprietario, in tutto e per tutto, delle scelte artistiche che nel gruppo, obbligatoriamente, sono condivise con Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, anch'essi impegnati in progetti solisti. La canzone è una sorta di inno alla positività e sembra richiamare la frase idiomatica inglese "every cloud has a silver lining" che possiamo tradurre come "non tutto il male viene per nuocere". E infatti Damiano David attacca il pezzo cantando che non c'è più dolore, la calma segue la tempesta e oggi è la pace a dominare.

Il video della canzone solista di Damiano David

Ovviamente la nuova canzone di Damiano David è accompagnata anche da un video diretto dal duo Nono + Rodrigo che riprende un certo mood cinematografico. "La narrazione visiva audace e dinamica (del video, ndr) rispecchia perfettamente il procedere del brano, mentre lo spettatore segue Damiano muoversi attraverso immagini oniriche, primi piani ravvicinati e paesaggi pittoreschi" si legge nella nota che accompagna l'uscita del singolo di Damiano.