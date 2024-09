video suggerito

Chi è Labrinth, produttore e autore con Damiano David del suo primo singolo senza i Maneskin Ecco chi è Labrinth, aka Timothy Lee McKenzie, l’artista che collaborerà con Damiano David dei Maneskin per il suo primo singolo da solista. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Labrinth, via LaPresse

Mancano solo pochi giorni all'esordio da solista di Damiano David, frontman dei Maneskin, che negli scorsi giorni ha annunciato l'uscita del nuovo singolo Everywhere il prossimo 27 luglio. Il cantante, in questa nuova avventura, sarà accompagnato nel primo singolo da uno degli autori europei più importanti: stiamo parlando di Labrinth, nome d'arte del 35enne Timothy Lee McKenzie, originario di Londra. Un nome che potrebbe essere sconosciuto ai più, ma che invece fa parte di uno dei collettivi più importanti, formato insieme a Sia e Diplo: gli LSD, che pubblicano nel 2019 l'album Labrinth, Sia & Diplo Present… LSD. Uno dei remix contenuti nel disco, Audio (CID Remix Official Dance Remix) ha ottenuto anche una candidatura ai Grammy nella categoria miglior composizione remixata, non classica. Damiano David, nella sua prima avventura da solista, ha annunciato la presenza di Labrinth con un post su Instagram: "@labrinth entra, torre di controllo a Labrinth: comandante credo lo abbiamo perso", mimando una conversazione tra un pilota e la torre di controllo. Ma chi è Labrinth?

Chi è Labrinth, la carriera del produttore discografico

Labrinth, nome d'arte del cantautore e producer britannico Timothy Lee Mckenzie, ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Syco, appartenuta a uno dei più grande talent scout britannici: lo stesso Simon Cowell che formerà anche gli One Direction. Il suo primo successo risale al 2010 con il brano Pass Out in collaborazione con Tinie Tempah, un brano che gli permette di vendere oltre 600mila copie nel Regno Unito e di vincere il premio di Best British Single ai Brit Awards 2011. Il suo album d'esordio arriva l'anno successivo con Eletronic Earth, segnato anche dal brano Beneath Your Beautiful, in collaborazione con l'autrice Emeli Sandè, che raggiunge la testa delle classifiche dei singoli britannici. Negli anni successivi collabora anche con autori del calibro di Ed Sheeran e The Weeknd, ma è nel 2017 che incontra Sia, che gli aprirà il mondo delle colonne sonore, grazie al successo di To Be Human, contenuta in Wonder Woman.

La musica di Labrinth e le collaborazioni musicali

Nel 2018 ci sarà anche l'incontro con Diplo, e con Sia, formeranno gli LSD, acronimo dei propri nomi. Nel 2019 pubblicano l'album Labrinth, Sia & Diplo Present… LSD, in cui, uno dei remix contenuti nel disco, Audio (CID Remix Official Dance Remix) ha ottenuto anche una candidatura ai Grammy nella categoria miglior composizione remixata, non classica. Nello stesso momento, gli viene affidata la colonna sonora di uno dei prodotti seriali che avrà maggior fortuna sulle piattaforme di streaming, prodotta da HBO: stiamo parlando della serie tv Euphoria, che vede tra i protagonisti anche Zendaya. Il brano tratto dalla colonna sonora All for Us, in collaborazione con l'attrice, viene premiato con il Primetime Emmy Awards per le migliori musiche e testi originali. Parteciperà anche alla colonna sonora della seconda stagione della serie, mentre nel frattempo, collabora con Beyoncé per Spirit, il brano contenuto nel remake de Il Re Leone. Tra il 2019 e il 2023 ha pubblicato due album: Imagination & The Misfit Kid ed Ends & Begins. Il suo profilo Instagram conta oltre 1 milione di follower.

Leggi anche I Maneskin si sciolgono o no? Damiano David e Victoria De Angelis fanno chiarezza

Labrinth e Damiano David insieme per il nuovo singolo Everywhere

Dopo il debutto da solista di Victoria De Angelis con Anitta, è arrivato il momento di Damiano David: il prossimo 27 settembre assisteremo all'uscita di Everywhere, come annunciato sul profilo Instagram del cantante romano. Nel video condiviso negli scorsi giorni, il frontman dei Maneskin, risponde alla domanda dell'autista su dove volesse andare: "Dappertutto". Si potrebbe immaginare una nuova dimensione musicale per l'autore romano, che potrebbe lanciarsi in una nuova versione "elettronica" della sua musica, contando sull'esperienza di un big della musica mondiale come Labrinth. Bisognerà attendere il prossimo 27 settembre.