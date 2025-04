“Onorato che i Maneskin abbiano rifatto Bury a friend”: Finneas sulla cover della canzone sua e di Billie Eilish

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Finneas, Billie Eilish e Damiano David

Durante l'intervista che Finneas, produttore pluripremiato tra Oscar e Grammy, ha dato a Fanpage per parlare del suo ultimo album For Cryin' Out Loud!, uscito nel 2024, e per presentare il suo unico concerto italiano mercoledì 9 luglio 2025 all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) per il Festival Tener-A-Mente, il produttore americano, che assieme a sua sorella Billie Eilish ha cambiato le regole del pop di questi ultimi anni, ha anche voluto fare i complimenti ai Maneskin che negli anni scorsi hanno più volte fatto una cover rock di Bury a friend: successe più volte nell'estate del 2021 e in particolare quando si esibirono per il The Global Citizen.

Finneas, parlando della band italiana più famosa al mondo – attualmente in stand by per i progetti solisti dei singoli componenti, con Damiano David, il cantante, che pubblicherà il primo album solista Funny Little Fears il prossimo 16 maggio – ha raccontato di essere lusingato della cover che la band ha fatto del primo grande successo sua e di Eilish: "Ti rispondo sui Maneskin, una band che ha fatto anche un paio di ottime cover, hanno fatto una bella versione di Bury a friend, questa cosa che mi lusinga molto – ha detto a Fanpage -. Chiunque salga sul palco e faccia una cover della tua canzone è un sogno che si avvera, quindi ne sono molto onorato".

Durante l'esibizione dei Maneskin al Global Citizen, prima di cominciare a sonare Damiano David guardò dritto nell'obiettivo e, rivolgendosi alla popstar, aveva detto: "Ehi Billie, so che sei a Los Angeles, ma questa è per te". Il riferimento alla città americana è perché l'evento si svolse in diverse città, e i Maneskin erano protagonisti a Parigi. A Fanpage, tra le altre cose, il cantante ha raccontato com'è stare sul palco da solo: "Credo che sia molto difficile essere il frontman sul palco: cantare tutte le canzoni ogni sera, guardare il pubblico e interagire con tutti è un lavoro molto più impegnativo di quello che, per esempio, ho fatto per anni con Billie".