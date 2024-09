Damiano David annuncia un nuovo progetto senza I Maneskin: “Dove voglio andare? Dappertutto”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dopo il debutto da solista di Victoria De Angelis che ha lanciato il nuovo singolo con Anitta, anche Damiano David, frontman dei Maneskin, annuncia un nuovo progetto. Con un video condiviso su Instagram e diverse modifiche apportate alla bio del suo profilo, dà appuntamento ai suoi fan sparsi per il mondo al 27 settembre 2024.

Il video annuncio di Damiano David

Nel video condiviso poche ore fa, Damiano David si mostra mentre entra in un'auto, con indosso abiti eleganti, e risponde alla domanda dell'autista, "So where do you wanna go?", (tradotto "E quindi dove vuoi andare?"). "Everywhere", ovvero "dappertutto", la replica. Il filmato si conclude con una data, il 27 settembre 2024, quella nella quale, probabilmente, uscirà il suo nuovo progetto da solista. Tantissimi i fan sparsi per il mondo che gli hanno chiesto di cosa si tratti. A una fan che ha lanciato diverse opzioni ("Film? Pubblicità? OnlyFans?"), lui ha risposto: "Tutti e tre". Per ora, quindi, niente spoiler. I fan dovranno attendere la data che il cantante ha aggiunto, inoltre, come bio e come immagine del suo profilo social.

I progetti da solisti dei Maneskin, cosa disse Damiano David

Hanno conquistato l'Italia e il mondo, ora avrebbero deciso di prendersi ognuno i propri spazi. Ospite del The Allison Hagendorf Show, Damiano David non aveva escluso la possibilità di intraprendere una carriera da solista parallela a quella con la band. A tal proposito aveva spiegato: "Perché no? Potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva. L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho". Thomas Raggi, lo scorso luglio, fu chiaro, però, riguardo la loro volontà di non abbandonare la band: "Con Damiano siamo affiatatissimi, e sia chiaro, tutti e quattro abbiamo voglia di portare avanti progetti personali. Questo però non ha nulla a che fare con la band, che sta benissimo, anzi, stiamo pensando alle canzoni nuove per il prossimo anno".