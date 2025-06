video suggerito

Che fine ha fatto Ethan Torchio dei Maneskin? Il batterista torna sui social con foto in studio di registrazione Ethan Torchio è tornato a pubblicare sui social, inclusa una fotografia che lo ritrae con un altro membro della band. Solo poche ore fa invece, Damiano David rifletteva sul ritorno dei Maneskin.

A cura di Vincenzo Nasto

Ethan Torchio, via Instagram

C'è un ritorno, seppur con un solo post su Instagram: un carosello che racconta gli ultimi mesi di Ethan Torchio, il batterista dei Maneskin, che arriva dopo mesi di silenzio e solo qualche storia postata alla manifestazione ProPal di qualche settimana fa. In una delle foto compare anche Thomas Raggi: rappresentano i due membri che meno hanno fatto parlare di sé negli ultimi mesi con la musica. Infatti, se da una parte, il frontman Damiano David ha affrontato da poche settimane il suo primo concerto solista in Giappone, dopo aver pubblicato lo scorso 16 maggio il suo primo album da solista dal titolo Funny Little Fears, contemporaneamente continua il lavoro da dj della bassista del gruppo, Victoria De Angelis, che lo scorso anno dopo aver pubblicato il suo primo set dal titolo Victoria's Treat, aveva anche collaborato con la stella brasiliana Anitta nel singolo Get Up B*tch.

Il ritorno di Ethan Torchio sui social e la foto con Thomas Raggi

Ma com'è stato il ritorno social di Ethan Torchio? In un carosello che lo ritrae in studio di registrazione – qualcosa bolle in pentola? -, oltre a una festa di compleanno di Benedetta Porcaroli. Ma la foto che riavvicina il pubblico alla band è sicuramente quella che lo ritrae in compagnia di Thomas Raggi. Immagini in studio che potrebbero presagire un ritorno, anche da solista, per il musicista della band romana. Un po' com'era accaduto negli scorsi mesi, quando senza alcun annuncio, il suo nome era arrivato nel mondo del cinema: Torchio, infatti, aveva curato le musiche dell'ultimo documentario di Alice Ambrogi, dal titolo Ogni pensiero vola. In quell'occasione, la musica del musicista aveva accompagnato il documentario che approfondiva il tema della salute mentale dei più giovani, realizzato in collaborazione con il dipartimento di salute mentale dell’Asl Roma1.

Le parole di Damiano David su una reunion della band

Degli ex membri della band, a commentare il post è stato lo stesso Raggi con due cuoricini neri. Quasi contemporaneamente alla pubblicazione del post su Instagram di Torchio, erano arrivate anche le parole di un possibile riavvicinamento della band da parte del frontman Damiano David, in un'intervista al portale statunitense NME. Il cantante aveva sottolineato: "Non so quando, non so se lo farò (nuovo disco da solista n.d.r) prima di un altro con la band, un film. Tengo ogni porta aperta. (Per fare nuova musica) dobbiamo essere tutti ben riposati. Credo che la prima cosa da fare debba essere qualcosa che sentiamo davvero dentro, e che non sembri affatto un lavoro. Questo è lo scenario ideale".