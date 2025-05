video suggerito

Come sta andando Funny Little Fears di Damiano David nelle classifiche: male negli Usa, meglio in Europa Come è andato Funny Little Fears, primo album da solista di Damiano David, nelle classifiche mondiali.

A cura di Francesco Raiola

Sono passati una decina di giorni dall'uscita di Funny Little Fears, il primo album da solista di Damiano David, cantante dei Maneskin. Il cantante romano è ormai una star internazionale, prima come cantante della band vincitrice dell'Eurovision con Zitti e buoni e del successo globale di Beggin', e poi come solista con un buon riscontro per singoli come Born with a broken heart e Next Summer, mentre Zombie Lady ha superato i 5 milioni di ascolti e il profilo del cantante i 10 milioni di ascolti mensili su Spotify. David ha girato il mondo per promuovere l'uscita dell'album, il primo senza i Maneskin, partecipando a trasmissioni radio e tv, ma anche a storici format Youtube come Mythical Kitchen eppure nonostante ciò il suo album non ha sfondato, almeno per adesso, però bisognerà aspettare pure come proseguiranno gli stream negli usa, soprattutto, mercato diventato di riferimento per il cantante.

Funny Little Fears quarto nella classifica italiana

Nei giorni scorsi Spotify ha pubblicato la classifica degli album più ascoltati nel weekend d'esordio in streaming a livello globale e anche solo negli Usa e in entrambe era presente il cantante italiano, che nella prima era quarto, mentre nella seconda, nella Top Albums Debut Usa, era nono. Una buona posizione, almeno se visto in maniera circoscritta, sebbene il venerdì, nelle classifiche settimanali, questo riscontro non si è trasformato in un risultato importante soprattutto nelle classifiche italiane e americane. A differenza di quanto accaduto con Rush!, ultimo album pubblicato dai Maneskin, che esordì in testa alla classifica FIMI degli album, Funny Little Fears ha esordito in quarta posizione, alle spalle di Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva, di Ranch, ultimo album di Salmo e de Il mio lato peggiore, ultima uscita di Luchè.

Damiano David – ph Damon Baker

Damiano David bene in Europa, peggio negli Usa

Non va meglio a livello internazionale, con l'album che non è entrato nella classifica Top 200 di Billboard, ovvero la classifica degli album negli Usa: come avvenne con Rush! il problema probabilmente sta nella poca forza degli streaming solo negli Usa, dove bisognerà puntare forte sul fisico, che potrebbe portare Damiano a recuperare posizioni nelle prossime settimane. Va meglio in Gran Bretagna, dove l'album entra in sessantottesima posizione mentre in Germania, per esempio, l'esordio è in quinta posizione, così come in Olanda. In Belgio e in Austria, Funny Little Fears è in terza posizione, ma va ancora meglio in Svizzera dove è secondo. La vittoria di Eurovision ha senza dubbio aiutato il cantante, molto amato in Europa, ma coi fan che devono ancora apprezzare appieno, evidentemente, la sua svolta pop.

Le recensioni di Funny Little Fears

L'album, intanto, ha ricevuto anche buone recensioni, NME – che supporta la band da sempre – scrive che "‘Funny Little Fears' è enorme per portata e melodramma (cosa vi aspettavate di più?), ma è comunque un disco privo di distrazioni e concentrato su banger pop puri e semplici", mentre DIY scrive: "Melodie e strutture musicali familiari fungono da guida attraverso un disco di 14 tracce piuttosto bello, seppur un po' prevedibile, mentre Damiano lotta per trovare un'identità come artista solista", mentre Kerrang! scrive "Damiano David ha chiaramente qualcosa in più di quanto pensassimo, con le sue guance scolpite e fastidiose. Finora non se l'è cavata male (…). Questa prima proposta solista è (…) una deviazione quasi totale da qualsiasi cosa il nostro artista abbia mai fatto prima. Che vi piaccia o no, è chiaro che le canzoni brillano".