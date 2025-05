video suggerito

Damiano David nella classifica Spotify dei più venduti al mondo, ma per il cantante dei Maneskin c’è una sorpresa Damiano David e Luchè sono nella top 10 della Top Album Debut Global, ma il cantante del Maneskin riesce a ritagliarsi un posto importante anche nella classifica degli album più ascoltati negli Usa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Damiano David nella Top Album Debut Global

Esiste una speciale classifica di Spotify che conta quelli che sono gli stream degli album e delle canzoni appena usciti nel loro primo weekend disponibile e che quest'anno vede protagonista Damiano David e Luchè. Una classifica che talvolta ha visto artisti italiani in prima posizione e che spesso li vede nella top 10 della versione globale: cosa significa? Che gli stream per gli italiani arrivano soprattutto dall'Italia, quindi permettono alle uscite principali del nostro Paese, soprattutto se parliamo di rap o di grandi album pop, molto streammati, di raggiungere una soglia tale da riuscire a sfondare la porta della Top 10, anche a seconda, ovviamente, delle uscite della settimana nel mondo. Ma Damiano David è riuscito anche là dove altri italiani non sono riusciti ad arrivare.

Damiano David e Luchè nella Top Album Debut Global

Intanto il suo album, Funny Little Fears, ha debuttato al quarto posto della classifica Global, davanti a un altro album italiano, ovvero Il mio lato peggiore, quinto, a conferma dell'attesa per il nuovo album del rapper napoletano che nell'ultimo album ospita artisti come Sfera Ebbasta, Geolier, Marracash, Giorgia e Kaash Paige, tra gli altri. Quarta e quinta posizione per gli italiani, in una settimana non semplice, visto che questo risultato è stato ottenuto nella settimana di uscita di album importanti negli Stati Uniti e non solo: le prime due posizioni, infatti, sono ad appannaggio di Morgan Wallen con I'm the problem, un album attesissimo per il cantante americano, mentre il secondo posto è per Echo, l'album solista di Jin dei BTS, anch'esso attesissimo, mentre la terza posizione va a un album latino, ovvero Borondo del colombiano Béele, con una top 3 che raccoglie le sensibilità della musica mondiale del periodo.

Il cantante dei Maneskin nella top 10 degli album più ascoltati negli Usa

Eppure nonostante uscite importanti (ci sono anche quelle di artisti come Aminé e BOYNEXTDOOR) Damiano David è riuscito a prendersi la migliore posizione possibile questa settimana, ma soprattutto è riuscito, pur non piazzando canzoni in top 10, a ritagliarsi un posto nella speciale classifica dei Top Albums solo per quanto riguarda gli ascolti negli Stati Uniti. Insomma, togliendo quelli che sono gli ascolti che arrivano al di fuori degli Stati Uniti, Italia compresa – ma Damiano, grazie a Maneskin ed Eurovision è un artista amatissimo in tutto il mondo, Giappone compreso – il cantante di Funny Little Fears è riuscito a strappare un'ottava posizione per gli ascolti sono americani.