Cerca di accoltellare prof a San Vito Lo Capo, l’11enne sarà sentito dal magistrato: sul casco scritte su stragi Usa

L’11enne che ha cercato di accoltellare l’insegnante di tecnologia in una scuola media di San Vito Lo Capo aveva postato su TikTok alcune foto nelle quali chiedeva di “non essere incolpato” per quello che avrebbe fatto quattro ore dopo il post. Tra le immagini caricate sul social, anche quella del casco integrale che indossava e sul quale erano riportate scritte pro stragi negli Usa.

Sul casco integrale indossato dall'11enne che a San Vito Lo Capo ha cercato di accoltellare l'insegnante di tecnologia, erano riportate alcune frasi che facevano riferimento alle stragi negli Stati Uniti. È quanto emerge dagli ultimi accertamenti effettuati sul tentativo dell'adolescente di accoltellare un docente in classe. L'uomo è riuscito a disarmare il ragazzino, riportando solo una ferita a una mano, mentre sull'adolescente sono scattate una serie di verifiche.

Prima fra tutte, quella riguardante i suoi post sui social: l'11enne aveva infatti cercato di ferire il professore riprendendo l'aggressione con il cellulare e il video era destinato a un canale Telegram. Gli investigatori hanno poi trovato un messaggio postato su TikTok nel quale il ragazzino chiedeva di non essere incolpato per quello che avrebbe fatto quattro ore dopo (in inglese "don't blame me for what I will do in 4 hrs") e la foto del casco indossato con gli hashtag "stream" e "truecrimetok".

Sul casco, stando a quanto emerso, era riportata la scritta "Isla Vista", nella contea di Santa Barbara in California, dove nella serata di venerdì 23 maggio 2014 ci fu una strage di ragazzi nei pressi dell'università. Un'altra scritta recitava "Elliot", con il riferimento a Elliot Rodger, autore della strage di giovani.

Secondo quanto emerso subito dopo il tentativo di accoltellamento, infatti, tra lo studente e l'insegnante non vi erano mai stati problemi e prima dell'aggressione non vi era stata alcuna discussione. Il tutto si è verificato davanti agli altri studenti, che hanno poi raccontato quanto visto alle forze dell'ordine intervenute poco dopo. L'insegnante non ha fortunatamente riportato danni di alcun tipo, eccezion fatta per un piccolo taglio su una mano. Resta però sconvolto da quanto successo in una classe di ragazzini appena usciti dalle scuole elementari.

Domani il ragazzino sarà sentito dal magistrato, anche se non è imputabile. È stato aperto un procedimento, mentre il docente aggredito ha detto agli investigatori di non riuscirsi a spiegare il gesto dell'alunno.