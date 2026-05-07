Esteri
video suggerito
video suggerito

Dazi, Trump sente Von der Leyen e torna a minacciare l’Ue: “Avete tempo fino al 4 luglio o tariffe salgono”

Trump ha sentito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Al termine della telefonata ha fatto sapere che l’Ue avrà tempo fino al 4 luglio per rispettare l’accordo sui dazi siglato con gli Usa. Altrimenti, le tariffe saliranno “a livelli ben più elevati”, ha scritto su Truth.
Aggiungi Fanpage.it alle tue fonti preferite su Google.
A cura di Giulia Casula
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nuovo ultimatum di Trump sul fronte dei dazi. Il capo della Casa Bianca ha sentito telefonicamente la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e al termine del colloquio ha fatto sapere che concederà all'Unione europea fino al 4 luglio per rispettare l'accordo commerciale siglato. Se non lo farà "entro il 250esimo compleanno degli Stati Uniti" le tariffe schizzeranno "immediatamente a livelli ben più elevati", ha scritto su Truth.

L'annuncio è arrivato, come ormai da tradizione per Trump, con una comunicazione social. "Ho avuto un'ottima conversazione telefonica con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Abbiamo discusso di molti argomenti, confermando tra l'altro la nostra totale unità nel ritenere che l'Iran non debba mai possedere un'arma nucleare", ha riferito il presidente statunitense. "Attendo pazientemente che l'Ue onori la propria parte dello storico accordo commerciale che abbiamo siglato a Turnberry, in Scozia: il più grande accordo commerciale di sempre", ha aggiunto il presidente sottolineando che l'Ue aveva promesso di adempiere ai suoi obblighi obblighi e che, in conformità con l'accordo, avrebbe dovuto azzerato i propri dazi. "Ho accettato di concederle tempo fino al 250mo anniversario della fondazione del nostro Paese. In caso contrario, purtroppo, i loro dazi schizzerebbero immediatamente a livelli ben più elevati", ha messo in evidenza.

Il riferimento di Trump è alla sigla raggiunta tra Usa e Ue lo scorso luglio, a cui Bruxelles aveva fatto seguire, ad agosto, la pubblicazione di due proposte legislative volte ad attuare gli aspetti tariffari dell'intesa. Nei mesi successivi è partito l'iter di approvazione dell'accordo commerciale che coinvolge le diverse istituzioni europee: Consiglio, Commissione ed Eurocamera. Nonostante le continue minacce di Trump, tra cui quella lanciata meno di una settimana fa di imporre tariffe del 25% su auto e camion provenienti dall'Unione europea, i lavori proseguono.

Leggi anche
Iran, la guerra in diretta, Trump sente Von der Leyen: "Uniti su minaccia nucleare di Teheran". Secondo la Cia l'Iran può resistere mesi al blocco di Hormuz

La questione probabilmente finirà anche sul tavolo dell'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato Usa Marco Rubio, previsto per domani.

A quanto si apprende per ora i negoziatori dell'Ue non hanno ancora trovato un accordo ma Bruxelles punta a chiudere il dossier commerciale entro il 19 maggio. Al termine del secondo trilogo, conclusosi ieri notte, il relatore ed eurodeputato del gruppo dei Socialisti, Bernd Lange, ha parlato di "progressi positivi" nei negoziati ma restano dei nodi da sciogliere. In particolare "la questione del meccanismo di salvaguardia e la revisione e valutazione del regolamento principale" sono due aspetti su cui si continua a discutere. Il Parlamento europeo però "resta più che mai impegnato a portare avanti e difendere il mandato negoziale", ha aggiunto.

Nelle settimane successive dunque, sono attesi nuovi sviluppi. Al centro del prossimo trilogo ci saranno le due proposte legislative presentate dalla Commissione europea per tradurre in norme gli impegni assunti con Washington. I due regolamenti saranno considerati in una logica di pacchetto. Questo significa che finché non ci sarà un accordo politico su tutto l'intesa non potrà ricevere il via libera definitivo.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
delitto
garlasco
Perché Sempio è accusato dell’omicidio di Chiara Poggi: la nuova ricostruzione
“Marco Poggi ha cambiato versione su Garlasco negli anni”, e lui accusa i Carabinieri: “Mi state manipolando”
Ll'avvocato di Lovati in diretta a Fanpage.it: "Contro Sempio elementi che bastano per rinvio a giudizio"
Bruzzone non crede all’audio di Sempio: "Ha subito perso forza, Stasi ha assoluzione mediatica"
Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco: "Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi", cosa succede ora
L'avvocata di Stasi sulla revisione: “Richiesta verrà fatta con ragionevole previsione di vittoria”
Dal martello sparito alla casa della nonna raggiunta dopo l’omicidio di Chiara Poggi: le ultime accuse a Sempio
Pm svelano il movente di Sempio: intercettato nel 2025 parla dei video e del rifiuto di Chiara Poggi
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views