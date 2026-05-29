San Vito Lo Capo, 11enne entra in classe armato e cerca di accoltellare l’insegnante in diretta social
Un ragazzino di 11 anni è entrato in classe armato di coltello e ha cercato di colpire uno dei suoi insegnanti nella scuola media Giuseppe Lombardo Radice – Enrico Fermi a San Vito Lo Capo. Durante la lezione, ha ferito il professore di tecnologia. I fatti si sono verificati poco prima delle 10 di questa mattina, venerdì 29 maggio.
Il ragazzo aveva portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'adolescente avrebbe indossato un casco integrale per non farsi riconoscere, entrando in classe con il cellulare acceso e cercando di riprendere la scena per poi trasmettere il video in un gruppo Telegram.
Il docente di tecnologia è però riuscito a disarmare lo studente, riportando un piccolo taglio al palmo della mano. Non ci sarebbero stati, secondo i carabinieri che hanno poi dato il via alle indagini, motivi di scontro in passato o diverbi. Non sono emersi in queste ore di accertamenti motivi pregressi di contrasto. "Ormai sembra di essere diventati ripetitivi – spiega a Fanpage.it Vito Carlo Castellana della Gilda degli Insegnanti -. Su questi episodi di violenza rischiamo di dire sempre le stesse cose. Questi avvenimenti sono il frutto di anni durante i quali è stato permesso di tutto".