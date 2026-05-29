San Vito Lo Capo, 11enne entra in classe armato e cerca di accoltellare l’insegnante in diretta social

Un ragazzino di 11 anni è entrato in classe a San Vito Lo Capo indossando un casco integrale per accoltellare l’insegnante di tecnologia. L’adolescente ha ripreso l’aggressione con il cellulare per trasmettere il video su Telegram.

Un ragazzino di 11 anni è entrato in classe armato di coltello e ha cercato di colpire uno dei suoi insegnanti nella scuola media Giuseppe Lombardo Radice – Enrico Fermi a San Vito Lo Capo. Durante la lezione, ha ferito il professore di tecnologia. I fatti si sono verificati poco prima delle 10 di questa mattina, venerdì 29 maggio.

Il ragazzo aveva portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'adolescente avrebbe indossato un casco integrale per non farsi riconoscere, entrando in classe con il cellulare acceso e cercando di riprendere la scena per poi trasmettere il video in un gruppo Telegram.

Il docente di tecnologia è però riuscito a disarmare lo studente, riportando un piccolo taglio al palmo della mano. Non ci sarebbero stati, secondo i carabinieri che hanno poi dato il via alle indagini, motivi di scontro in passato o diverbi. Non sono emersi in queste ore di accertamenti motivi pregressi di contrasto. "Ormai sembra di essere diventati ripetitivi – spiega a Fanpage.it Vito Carlo Castellana della Gilda degli Insegnanti -. Su questi episodi di violenza rischiamo di dire sempre le stesse cose. Questi avvenimenti sono il frutto di anni durante i quali è stato permesso di tutto".