Friuli, escursionista disperso da due giorni sulle montagne sopra Barcis: ricerche con droni ed elicottero

Un escursionista risulta disperso da due giorni sulle montagne del Friuli, nella zona di Bracis (Pordenone). A lanciare l’allarme è stata la compagna di escursione, da cui si era separato e con cui si sarebbe dovuto incontrare ieri. In corso ricerche con elicottero e droni.

Da sinistra, la zona delle ricerche del 63enne; soccorso alpino (immagine di repertorio).

Da due giorni non si hanno notizie di un escursionista tedesco, disperso tra le alture sopra Barcis (provincia di Pordenone). Dell'uomo, un 63enne, si sono perse le tracce da domenica 24 maggio. A segnalare la scomparsa è stata la compagna di escursione che ha fatto immediatamente scattare le ricerche, attualmente in corso.

La centrale operativa Sores (Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) Fvg aveva attivato già ieri, lunedì 25 maggio, attorno alle 21, la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, l'elisoccorso regionale in fase notturna e i vigili del fuoco dopo aver ricevuto la segnalazione.

Secondo quanto è stato ricostruito nelle scorse ore, i due stavano compiendo un trekking di più giorni nell'area del Bivacco Val di Zea, dove avevano pernottato la sera di sabato 23 maggio.

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La mattina di domenica, a quanto si apprende, si erano separati. La donna aveva infatti deciso di rientrare verso valle fermandosi a Villa Emma, in Prescudin, dove i due avevano concordato di ritrovarsi lunedì per il rientro in Germania. L'uomo, tuttavia, non si sarebbe presentato all'appuntamento stabilito con la compagna.

Nella notte sono state effettuate perlustrazioni aeree con l'elicottero dell'elisoccorso regionale e controlli a piedi al bivacco Bitter, raggiunto da due soccorritori da Pian dei Tass. Le operazioni di volo sono state sospese intorno alla mezzanotte e riprese questa mattina alle 5.30 con l'elicottero della Protezione civile regionale. Le ricerche, purtroppo, sono ancora senza esito.

Alle operazioni partecipano ora anche l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco e le squadre dei Vigili del fuoco di Pordenone e Maniago, anche con il reparto droni. Una decina di tecnici del Soccorso alpino sta battendo a piedi i sentieri tra il Bivacco Val di Zea e il Bivacco Pastour.

Al momento della scomparsa, l'uomo indossava abbigliamento grigio e nero. Chi avesse informazioni utili al suo ritrovamento, è pregato di allertare le forze dell'ordine.