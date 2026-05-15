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Friuli: due escursionisti dispersi sopra Verzegnis, ricerche nella zona di Sella Chianzutan

Ricerche in corso nel territorio di Verzegnis, per due escursionisti di lingua tedesca dispersi ormai da ore. L’allarme è scattato dopo il mancato rientro segnalato dal padre di uno dei due. Attivate Sores, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza ed elisoccorso. È stata individuata la Vespa con la quale erano arrivati a Sella Chianzutan.
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A cura di Biagio Chiariello
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immagine di repertorio
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Ricerche in corso nell’area montana di Sella Chianzutan, nel territorio comunale di Verzegnis, in Friuli, per due escursionisti dati per dispersi da alcune ore. L’allarme è scattato intorno alle 12, dopo la segnalazione di mancato rientro presentata dal padre di uno dei due.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un cittadino austriaco e di un cittadino tedesco, entrambi di lingua germanica. Le operazioni sono coordinate dalla Sores, che ha attivato le stazioni del Soccorso Alpino di Forni Avoltri e Udine, insieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale.

Un elemento ritenuto utile alle ricerche è il ritrovamento della loro Vespa, parcheggiata a Sella Chianzutan, punto che ha permesso ai soccorritori di circoscrivere l’area di possibile percorrenza.

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Da lì si sviluppano infatti diversi itinerari escursionistici, tra cui il sentiero 811 che conduce verso Casera Avrint, il bivacco Carcadè e il Monte Piombada. È proprio su questo tracciato che si concentra una delle principali ipotesi di ricerca, considerata la complessità del terreno e le condizioni variabili della zona.

Parallelamente, una squadra del Soccorso Alpino sta risalendo dal versante opposto lungo il sentiero 827 da Stavoli Palar, con l’obiettivo di intercettare eventuali tracce lungo il percorso che conduce al bivacco Carcadè.

Le operazioni sono rese più difficili dalle condizioni meteo, che al momento non consentono l’intervento dell’elicottero. Un tecnico dell’elisoccorso, insieme all’equipaggio sanitario, resta comunque operativo all’elibase di Tolmezzo, in attesa di un miglioramento della visibilità per poter effettuare una ricognizione aerea.

Le ricerche proseguono senza sosta in un’area ampia e impervia della Carnia, mentre non è ancora chiaro quale itinerario i due escursionisti possano aver effettivamente intrapreso.

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