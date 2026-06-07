Prof si finge malato per andare all’addio al celibato dell’amico ma è incastrato dalle foto social degli altri

Il prof britannico condannato da una commissione di inchiesta. Per sua sfortuna un altro membro del personale scolastico si è imbattuto nelle foto dell’addio al celibato pubblicate da altri partecipanti e lo ha segnalato ai superiori.

Un docente britannico è stato condannato da una commissione di inchiesta dopo aver finto di essere malato solo per andare all'addio al celibato di un amico in Portogallo. Il professore, insegnante del sesto anno alla Listerdale Junior Academy di Rotherham, nel South Yorkshire, aveva anche cercato di nascondere le prove del suo viaggio strappando le pagine del passaporto e cercando di non pubblicare nulla sui social in quei giorni ma per lui purtroppo ci hanno pensato altri partecipanti all’evento che hanno pubblicato alcuni scatti in cui compariva involontariamente anche lui.

Come ricostruito dall‘inchiesta, il giorno della partenza per la vacanza segreta aveva chiamato il suo dirigente scolastico alle 5 del mattino dicendo che non sarebbe andato a scuola dopo aver trascorso una notte insonne con vomito e mal di testa. La farsa è continuata anche il giorno dopo quando ha comunicato di non essersi ancora ripreso e di non riuscire a mangiare né bere prendendosi un secondo giorno di malattia e promettendo di tenere informati i suoi superiori. Infine era tornato al lavoro dopo il weekend, il lunedì successivo.

Nel frattempo però per sua sfortuna un altro membro del personale scolastico si è imbattuto nelle foto dell’addio al celibato pubblicate da atri partecipanti e lo ha segnalato ai superiori. In particolare a incastrare l’uomo delle foto che lo ritraevano in aeroporto con in mano una pinta di birra. Una fotografia, pubblicata da altri nel giorno del volo online con la didascalia: "Sveglia presto per… addio al celibato, qualche birra con il capo del progetto Portogallo".

Interrogato sugli scatti, l'insegnante aveva inizialmente affermato che le foto provenivano da un viaggio precedente e aveva quindi anche strappato le pagine dal suo passaporto per nascondere il viaggio ma infine, messo alle strette, ha ammesso di aver accettato di partecipare a un addio al celibato a Lisbona fingendo di stare male a scuola

"Nel dichiarare falsamente la sua assenza per malattia e nel fornire un documento alterato durante un'indagine, il signor Wilson ha intenzionalmente tratto in inganno la scuola e nascosto la verità” ha dichiarato una commissione della Teaching Regulation Authority ad aprile ritenendo che il comportamento del docente “non rispetta gli standard etici chiesti ad un insegnante” ed è “contrario al modo in cui la professione si propone di servire il pubblico". Si è però deciso che un provvedimento di interdizione, che gli avrebbe impedito di insegnare, non fosse proporzionato, e che la pubblicazione dei risultati sarebbe stata sufficiente come punizione.